Отказ двигателей и пожар – с какими опасными ситуациями сталкивался Николай Мочанский в небе

Николай Мочанский, летчик-испытатель первого класса, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:

У меня таких серьезных случаев было семь. Но крайний – года два назад. Из всех семи, где были отказы двигателей, попал болт, управление заклинивало, это одна ситуация. Но всегда ситуация, особенно авиационная, усложняется, когда пожар. Такое тоже было при облете новых двигателей АИ-450. На 14-й минуте полета 6 мая 2018 года произошел пожар левого двигателя. По инструкции срочно надо выключать двигатель, который загорелся. Приходилось левой рукой пилотировать, потому что надо было компьютер выключать справа. Сработала пожарная система первого, там три штуки стоит.

Я развернул вертолет, уже высота 150, надо искать площадку. Это было под Минском, за Вячей. В принципе, всегда, когда мы летаем на эти высоты, вы знаете, земля ровненькая. А тут уже высота 150, я нажимаю вторую очередь гашения, смотрю, пожар моргает, не тухнет. Уже начинается задымление в кабине, попадает дым, я открываю блистера. То есть все время работаю. И смотрю, что рельефна та площадка, поле, которое я выбрал. Тогда я принимаю решение коснуться стойками шасси на горку, на верхушку. Там речушка небольшая, вода течет, кусты. И дальше маленькое поле, и сразу забор дачников. Выхода нет.

Я понимаю, что мне довернуть немножко влево, чтобы дальше от забора было. Я его удержал, посадил. Нажимаю третью очередь пожаротушения. Останавливаю правый двигатель. В это время понимаю, что огнетушитель и отвертка у нас всегда лежат сзади в салоне. Я даже выбежал, потом писал объяснительную, мне задали вопрос, с какой двери ты выпрыгивал. Я не вспомнил. Почему? Потому что я про огнетушитель подумал, ни разу не пользовался, хоть бы не опозориться. Я все-таки забежал, взял его. Я вставляю отвертку между фюзеляжем и капотом, левым коленом нажимаю на нее, и туда весь тушитель, всю эту пену. Кинул, постоял немножко, серый дым пошел, мощный такой… Я тогда открываю, удар был небольшой, посмотрел, вроде все нормально, потушил.

Еще подождал минут пять, потом спрыгнул. Уже смотрю, люди идут, дачники. Подошли. Я говорю: просто штатная ситуация, мы отрабатываем убытие вертолета своим ходом на автотранспорт. Потом отжался раз 30, вокруг вертолета прошел быстрым шагом, чтобы снять напряжение. Врачи рекомендуют в таких ситуациях. Женщины плачут, кричат – у них все это проходит. А нам надо что? Отжаться, походить, побегать.