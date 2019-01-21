Олимпийская чемпионка Алина Загитова прибыла в Минск для участия в ЧЕ

Новости Беларуси. Сильнейшие фигуристы Старого Света в одном месте и на одном льду. «Минск-Арена» готовится принять чемпионат Европы. Участники уже начали прибывать в белорусскую столицу. В Национальном аэропорту «Минск» уже встретили сборную России. Наши соседи заявлены во всех видах и прилетели максимальным составом. Так, за сборную выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова.