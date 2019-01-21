Олимпийская чемпионка Алина Загитова прибыла в Минск для участия в ЧЕ

Новости Беларуси. Сильнейшие фигуристы Старого Света в одном месте и на одном льду. «Минск-Арена» готовится принять чемпионат Европы.
Участники уже начали прибывать в белорусскую столицу. В Национальном аэропорту «Минск» уже встретили сборную России. Наши соседи заявлены во всех видах и прилетели максимальным составом. Так, за сборную выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова.
И сегодня же, 21 января, в Минск прилетел легендарный Хавьер Фернандес. Для него белорусский старт будет особенным: нынешней весной титулованный испанец завершит карьеру. Так что в Минске Фернандес наверняка рассчитывает стать семикратным чемпионом Европы.
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В Минск сегодня прибыла и звездная делегация сборной Франции. В ближайшие дни фигуристы опробуют лед «Минск-Арены», а уже 23 января стартует соревновательная программа.