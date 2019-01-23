Книга Иоанна Златоуста XVII века. Какие ещё старинные издания можно найти в букинистических магазинах Минска

В этом магазинчике практически все товары – так сказать б/у. А всё потому, что он – букинистический. Здесь продают старые и антикварные книги.

Наталья Чижевская, заведующая букинистическим магазином:

Букинистика – это книга, которая прошла много лет, могла поменять очень много хозяев, и которая до сих пор пользуется очень большой популярностью. На полках как представители миллионных тиражей, так и настоящие раритеты.

Наталья Чижевская:

Самая старая книга, которая у нас сейчас находится в магазине, датирована 1698 годом. Это творения святого Иоанна Златоуста. На латыни и на греческом языке.

Ассортимент магазина насчитывает порядка 18,5 тысяч изданий и эту коллекцию ежедневно пополняют жители и гости столицы. В основном, это пожилые люди и те, кому книжное богатство досталось в наследство.

Дмитрий Курило:

Я в своё время был книголюбом, везде ездил по Союзу и покупал. А сейчас возраст такой, что хотелось бы, чтобы люди другие почитали их. Вот поэтому и сдаю.

Стоимость старых книг, как правило, в разы ниже их свеженапечанных собратьев. Её устанавливают сами владельцы, а продавцы могут только подсказать, за какую цену том купят быстрее. В то же время, здесь есть и, действительно, дорогие экземпляры. Например, полное собрание Большой энциклопедии эквивалентно поддержанному авто. Впрочем, для ценителей таких товаров денежные вопросы, далеко не первостепенны.

Евгений Шилов, корреспондент:

Аудитория магазина не меняется десятилетиями. Старые переплёты, пожелтевшие страницы и пометки вековой давности. Видимо, за книжной магией сюда и приходят покупатели.

Сейчас у меня в руках – знаменитое «Горе от ума» Грибоедова. Издание датируется аж 1913 годом и кто знает, какой путь прошёл этот литературный артефакт, прежде чем попасть на прилавок.

Свои бумажные ценности люди приносят каждый день. Ажиотаж и в покупательском сегменте. Он, кстати, состоит, в основном, из творческой интеллигенции столицы. Фанаты и коллекционеры заходят каждый день, в надежде заполучить что-то по-настоящему редкое или необычное. И далеко не всегда их интересует содержание книг. Андрей Чистяков, коллекционер книг:

У меня хобби есть, я коллекционер. Вчера купил на 73 рубля книг. Читать-то не буду их. Но я их смотрю. И получаю удовольствие.