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Книга Иоанна Златоуста XVII века. Какие ещё старинные издания можно найти в букинистических магазинах Минска

23 января 2019 08:38
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В этом магазинчике практически все товары – так сказать б/у. А всё потому, что он – букинистический. Здесь продают старые и антикварные книги.

Книга Иоанна Златоуста XVII века. Какие ещё старинные издания можно найти в букинистических магазинах Минска-1

Наталья Чижевская, заведующая букинистическим магазином:
Букинистика – это книга, которая прошла много лет, могла поменять очень много хозяев, и которая до сих пор пользуется очень большой популярностью.

На полках как представители миллионных тиражей, так и настоящие раритеты.

Книга Иоанна Златоуста XVII века. Какие ещё старинные издания можно найти в букинистических магазинах Минска-4

Наталья Чижевская:
Самая старая книга, которая у нас сейчас находится в магазине, датирована 1698 годом. Это творения святого Иоанна Златоуста. На латыни и на греческом языке.

Книга Иоанна Златоуста XVII века. Какие ещё старинные издания можно найти в букинистических магазинах Минска-7

Ассортимент магазина насчитывает порядка 18,5 тысяч изданий и эту коллекцию ежедневно пополняют жители и гости столицы. В основном, это пожилые люди и те, кому книжное богатство досталось в наследство.

Книга Иоанна Златоуста XVII века. Какие ещё старинные издания можно найти в букинистических магазинах Минска-10

Дмитрий Курило:
Я в своё время был книголюбом, везде ездил по Союзу и покупал. А сейчас возраст такой, что хотелось бы, чтобы люди другие почитали их. Вот поэтому и сдаю.

Книга Иоанна Златоуста XVII века. Какие ещё старинные издания можно найти в букинистических магазинах Минска-13

Стоимость старых книг, как правило, в разы ниже их свеженапечанных собратьев. Её устанавливают сами владельцы, а продавцы могут только подсказать, за какую цену том купят быстрее. В то же время, здесь есть и, действительно, дорогие экземпляры. Например, полное собрание Большой энциклопедии эквивалентно поддержанному авто. Впрочем, для ценителей таких товаров денежные вопросы, далеко не первостепенны.

Книга Иоанна Златоуста XVII века. Какие ещё старинные издания можно найти в букинистических магазинах Минска-16

Евгений Шилов, корреспондент:
Аудитория магазина не меняется десятилетиями. Старые переплёты, пожелтевшие страницы и пометки вековой давности. Видимо, за книжной магией сюда и приходят покупатели.

Книга Иоанна Златоуста XVII века. Какие ещё старинные издания можно найти в букинистических магазинах Минска-19

Сейчас у меня в руках знаменитое «Горе от ума» Грибоедова. Издание датируется аж 1913 годом и кто знает, какой путь прошёл этот литературный артефакт, прежде чем попасть на прилавок.

Книга Иоанна Златоуста XVII века. Какие ещё старинные издания можно найти в букинистических магазинах Минска-22

Свои бумажные ценности люди приносят каждый день. Ажиотаж и в покупательском сегменте. Он, кстати, состоит, в основном, из творческой интеллигенции столицы. Фанаты и коллекционеры заходят каждый день, в надежде заполучить что-то по-настоящему редкое или необычное. И далеко не всегда их интересует содержание книг.

Андрей Чистяков, коллекционер книг:
У меня хобби есть, я коллекционер. Вчера купил на 73 рубля книг. Читать-то не буду их. Но я их смотрю. И получаю удовольствие.

Книга Иоанна Златоуста XVII века. Какие ещё старинные издания можно найти в букинистических магазинах Минска-25

Сегодня в Минске – 4 букинистических магазина. И за разнообразие их ассортимента переживать не приходится. Остаётся только надеяться, что любовь к бумажным книгам останется как у нашего, так и у будущего поколения.

Книга Иоанна Златоуста XVII века. Какие ещё старинные издания можно найти в букинистических магазинах Минска-28

# Книги # калейдоскоп # Наталья Чижевская # Дмитрий Курило # Андрей Чистяков # Фотофакт # Книги

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