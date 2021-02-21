Второй и третий ребёнок уже родились здесь. Как живёт в Беларуси многодетная семья из Казахстана?

Новости Беларуси. Едут за границу и некоторые белорусы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Видимо, это те, кто устал от стабильности, устал от власти, которая, может быть, не так красиво говорит, как политики-шоумены, но которая выполняет свои обещания. Кто устал от эволюционного и поэтапного развития, кому, если хотите, вместо спокойного хода по лыжне обязательно нужны прыжки с трамплина. С их взлетами и падениями. И не всегда удачными приземлениями, заметьте.

Те же, кто остался в стране и кто предпочитает поступательное движение вперед (тот самый спокойный, но настойчивый ход по лыжне), решили обсудить технику бегу. Собрались вместе на съезд и открыто, демократично, обсуждали наше будущее, каким оно будет и, главное, как мы к этому собираемся прийти.

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Евгений Поболовец:

Среди гостей и участников форума были и мои коллеги. Евгений Пустовой так же, как и я, любит аллегории. И сравнил ВНС с расцветом – с зарождением жизни весной. Когда семена уже в почве, но, чтобы получить всходы, за ней нужно ухаживать, а сами семена активно поливать водой. Вот и узнаем у него, как этот процесс видят и оценивают непосредственные участники Всебелорусского народного собрания.