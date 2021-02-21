Второй и третий ребёнок уже родились здесь. Как живёт в Беларуси многодетная семья из Казахстана?
Новости Беларуси. Едут за границу и некоторые белорусы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Видимо, это те, кто устал от стабильности, устал от власти, которая, может быть, не так красиво говорит, как политики-шоумены, но которая выполняет свои обещания. Кто устал от эволюционного и поэтапного развития, кому, если хотите, вместо спокойного хода по лыжне обязательно нужны прыжки с трамплина. С их взлетами и падениями. И не всегда удачными приземлениями, заметьте.
Те же, кто остался в стране и кто предпочитает поступательное движение вперед (тот самый спокойный, но настойчивый ход по лыжне), решили обсудить технику бегу. Собрались вместе на съезд и открыто, демократично, обсуждали наше будущее, каким оно будет и, главное, как мы к этому собираемся прийти.
Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.
Евгений Поболовец:
Среди гостей и участников форума были и мои коллеги. Евгений Пустовой так же, как и я, любит аллегории. И сравнил ВНС с расцветом – с зарождением жизни весной. Когда семена уже в почве, но, чтобы получить всходы, за ней нужно ухаживать, а сами семена активно поливать водой. Вот и узнаем у него, как этот процесс видят и оценивают непосредственные участники Всебелорусского народного собрания.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Лобное место Всебелорусского народного собрания обретает повседневный вид. Грандиозное демократическое (это слово я специально подчеркиваю) событие на постсоветском пространстве завершилось. Начинается воплощение в жизнь всех посылов общенародного форума. Взамен официального, парадного дресс-кода – рабочая атмосфера.
Здесь много места, здесь у меня на каждом подоконнике в каждой комнате цветы стоят.
Евгений Пустовой:
Этот период в жизни своей семьи Егоровы сравнивают с весной. Расцвет. Из общежития многодетная чета переехала в просторную трешку. Шутят, мол, Всебелорусское собрание только закончилось, а они улучшение на себе уже почувствовали. Родом Егоровы из Казахстана. В Беларусь приехали погостить. И остались.
Вячеслав Егоров, многодетный отец:
Нам очень понравилось в Беларуси в плане отношения государства к человеку.
Евгений Пустовой:
Второй и третий ребенок уже рождены в Беларуси. Семейный капитал, льготы на строительство жилья. Раньше так с многодетными семьями не носились. Многодетная – значит счастливая и обеспеченная семья. Этот принцип закладывали во время каждого ВНС. Это и дало толчок росту рождаемости.
Многодетная мама: разве мы такие деньги получали, когда мы были в декрете? Нам никто их не платил. Или платили копейки
Евгений Пустовой:
Анастасию Егорову этот фрагмент речи Президента, можно сказать, задел за живое. Новый пакет бонусов – залог бэби-бума. И многодетная семья задумалась: а не пригласить ли снова в гости аиста?
Надевай. Молодец, держи...
Евгений Пустовой:
По итогам встречи народовластия – много новшеств. От изменения в Конституции до закрепления нового статуса самого общебелорусского вече – статуса конституционного органа. Много открытых и эмоциональных слов. Собрание ведь прошло на одном дыхании.
«Люблю Беларусь» должно стать слоганом тех, кто болеет за страну. Люблю Беларусь!
Евгений Пустовой:
Шестое Всебелорусское собрание – это лишь начало работы. Заглавная буква на новой странице летописи нашей Беларуси. Она выведена. Дальше продолжаем писать сами свою историю. Это как с цветами: посадить недостаточно, необходимо постоянно ухаживать.