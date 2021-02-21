Прошло 44 года. Как сейчас выглядит самая красивая Пятница из истории про Робинзона Крузо

Более 44 лет назад на экраны вышел итальянский фильм «Синьор Робинзон». Пожалуй, главной отличительной особенностью данной экранизации можно считать Пятницу. Ведь верный друг и напарник англичанина – женщина. Как исполнительница роли Пятницы выглядит сейчас и чем занимается – читайте в нашем материале. Роль напарника главного героя сыграла эритрейско-итальянская актриса Зеуди Арая. 10 февраля 1951 года она родилась в семье известного эфиопского политика. Арая благополучно окончила школу, в 1969 году победила в конкурсе красоты «Мисс Эфиопия», а затем уехала в Рим. Дориан Грей, Эсмеральда, Казанова. Как выглядят актёры, которые сыграли в кино самых красивых персонажей

Фото: кадр из фильма «Синьор Робинзон» Первое время в Италии Зеуди снималась в рекламе кофе. Привлекательную молодую девушку заметили и позвали в кино. Правда, в основном Арае предлагали роли в эротических фильмах. Эта затея не нравилась отцу девушки, он боялся, что подобный род занятий дочери может поставить под сомнение его авторитет политика. Однако отец был далеко, а Зеуди нужно было работать, поэтому она приняла некоторые предложения. Наконец, в 1976 году актриса получила возможность сыграть значимую роль в комедии «Синьор Робинзон». Фильм был тепло принят как в Италии, так и за рубежом, что подарило Арае известность.

Фото: кадр из фильма «Синьор Робинзон» Несмотря на это, карьера актрисы к концу, она снялась ещё в четырёх фильмах, после чего пропала с экранов. С 1983 года по 1992 год Арая была замужем за продюсером Франко Кристальди, именно в его кинокартинах Зеуди в последний раз появилась в качестве актрисы.

Фото: instagram.com/stellagasparri После смерти мужа Арая занялась кино- и телепродюсированием. Эта работа помогла ей в 1994 году встретить нового партнёра – кинорежиссёра Массимо Спано. В 1995 году у пары родился сын Микеланджело Спано.

Фото: Getty Images Сейчас Зеуди продолжает искать молодые таланты и помогает им сделать первые шаги в кинематографе. Также Арая занимается общественной деятельностью и благотворительностью. В семье у бывшей актрисы всё хорошо, никаких ссор с партнёром замечено не было.