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Прошло 44 года. Как сейчас выглядит самая красивая Пятница из истории про Робинзона Крузо

21 февраля 2021 15:27
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Более 44 лет назад на экраны вышел итальянский фильм «Синьор Робинзон». Пожалуй, главной отличительной особенностью данной экранизации можно считать Пятницу. Ведь верный друг и напарник англичанина – женщина. Как исполнительница роли Пятницы выглядит сейчас и чем занимается – читайте в нашем материале. 

Роль напарника главного героя сыграла эритрейско-итальянская актриса Зеуди Арая. 10 февраля 1951 года она родилась в семье известного эфиопского политика. Арая благополучно окончила школу, в 1969 году победила в конкурсе красоты «Мисс Эфиопия», а затем уехала в Рим. 

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Прошло 44 года. Как сейчас выглядит самая красивая Пятница из истории про Робинзона Крузо-1

Фото: кадр из фильма «Синьор Робинзон»

Первое время в Италии Зеуди снималась в рекламе кофе. Привлекательную молодую девушку заметили и позвали в кино. Правда, в основном Арае предлагали роли в эротических фильмах. Эта затея не нравилась отцу девушки, он боялся, что подобный род занятий дочери может поставить под сомнение его авторитет политика. 

Однако отец был далеко, а Зеуди нужно было работать, поэтому она приняла некоторые предложения. Наконец, в 1976 году актриса получила возможность сыграть значимую роль в комедии «Синьор Робинзон». Фильм был тепло принят как в Италии, так и за рубежом, что подарило Арае известность. 

Прошло 44 года. Как сейчас выглядит самая красивая Пятница из истории про Робинзона Крузо-3

Фото: кадр из фильма «Синьор Робинзон»

Несмотря на это, карьера актрисы к концу, она снялась ещё в четырёх фильмах, после чего пропала с экранов. С 1983 года по 1992 год Арая была замужем за продюсером Франко Кристальди, именно в его кинокартинах Зеуди в последний раз появилась в качестве актрисы. 

Прошло 44 года. Как сейчас выглядит самая красивая Пятница из истории про Робинзона Крузо-5

Фото: instagram.com/stellagasparri 

После смерти мужа Арая занялась кино- и телепродюсированием. Эта работа помогла ей в 1994 году встретить нового партнёра – кинорежиссёра Массимо Спано. В 1995 году у пары родился сын Микеланджело Спано. 

Прошло 44 года. Как сейчас выглядит самая красивая Пятница из истории про Робинзона Крузо-7

Фото: Getty Images

Сейчас Зеуди продолжает искать молодые таланты и помогает им сделать первые шаги в кинематографе. Также Арая занимается общественной деятельностью и благотворительностью. В семье у бывшей актрисы всё хорошо, никаких ссор с партнёром замечено не было. 

Прошло 44 года. Как сейчас выглядит самая красивая Пятница из истории про Робинзона Крузо-9

Фото: instagram.com/glamourdays_champagnenites

Ранее мы рассказывали о другой актрисе, которая прославилась благодаря фильму в жанре «робинзонада». Как сейчас выглядит красавица из «Голубой лагуны» – смотрите здесь

# Кино

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