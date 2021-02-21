Олег Гайдукевич: мы никогда не построим страну, где у всех одна точка зрения, да и не нужна такая страна

Новости Беларуси. Посылы шестого Всебелорусского народного собрания живо обсуждают и в семьях, и на производствах, и в медиасфере. Кому что ближе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы никогда не построим страну, где у всех одна точка зрения, да и не нужна такая страна. Ничего хорошего не будет. Но объединяет всех людей одно: мы больше никогда в своей истории не хотим начинать строить что-то сначала. Мы хотим продолжать. Мы будем говорить о недостатках, мы будем их исправлять, мы будем делать так, чтобы было лучше, но разрушать и начинать сначала мы больше не хотим. И вот это объединяет всех.