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Олег Гайдукевич: мы никогда не построим страну, где у всех одна точка зрения, да и не нужна такая страна

21 февраля 2021 16:39
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Новости Беларуси. Посылы шестого Всебелорусского народного собрания живо обсуждают и в семьях, и на производствах, и в медиасфере. Кому что ближе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Олег Гайдукевич: мы никогда не построим страну, где у всех одна точка зрения, да и не нужна такая страна-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
Например, после эмоционального выступления Олега Гайдукевича у партийного бонзы и депутата график вплотную расписан. Приглашают университеты. Понятное дело, молодежь интересует политический апгрейд, партийное строительство.

Олег Гайдукевич: мы никогда не построим страну, где у всех одна точка зрения, да и не нужна такая страна-4

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы никогда не построим страну, где у всех одна точка зрения, да и не нужна такая страна. Ничего хорошего не будет. Но объединяет всех людей одно: мы больше никогда в своей истории не хотим начинать строить что-то сначала. Мы хотим продолжать. Мы будем говорить о недостатках, мы будем их исправлять, мы будем делать так, чтобы было лучше, но разрушать и начинать сначала мы больше не хотим. И вот это объединяет всех.

Виталий Уткин: белорусский народ настроен победить лживую и предательскую политику, которая навязывается нам извне (читайте здесь).

# Всебелорусское народное собрание # общество # Олег Гайдукевич # Евгений Пустовой # Фотофакт

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