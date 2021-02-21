Олег Гайдукевич: мы никогда не построим страну, где у всех одна точка зрения, да и не нужна такая страна

Новости Беларуси. Посылы шестого Всебелорусского народного собрания живо обсуждают и в семьях, и на производствах, и в медиасфере. Кому что ближе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Посылы шестого Всебелорусского народного собрания живо обсуждают и в семьях, и на производствах, и в медиасфере. Кому что ближе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Например, после эмоционального выступления Олега Гайдукевича у партийного бонзы и депутата график вплотную расписан. Приглашают университеты. Понятное дело, молодежь интересует политический апгрейд, партийное строительство.
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы никогда не построим страну, где у всех одна точка зрения, да и не нужна такая страна. Ничего хорошего не будет. Но объединяет всех людей одно: мы больше никогда в своей истории не хотим начинать строить что-то сначала. Мы хотим продолжать. Мы будем говорить о недостатках, мы будем их исправлять, мы будем делать так, чтобы было лучше, но разрушать и начинать сначала мы больше не хотим. И вот это объединяет всех.
Виталий Уткин: белорусский народ настроен победить лживую и предательскую политику, которая навязывается нам извне (читайте здесь).