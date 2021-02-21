Мужчина угостил белку орехами. Угадайте, что произошло дальше
Мужчина обнаружил у себя возле дома белку и решил угостить зверька. Следующий шаг животного был немного предсказуем.
Пользователь Reddit под ником Chebstr легко смог понять, что зверьку понравилось угощение. Ведь вскоре белка вернулась за добавкой. Вероятно, Chebstr не смог устоять перед обаянием грызуна и покормил его вновь, а также сделал снимок, которым поделился с другими пользователями соцсети.
Фото: reddit.com/user/chebstr
Люди посмотрели на фотографию и пришли к выводу, что белка – настоящий джентльмен. Не хватает только британского акцента, монокля, шляпы и трости. Впрочем, это всё – дело техники.
Фото: reddit.com/user/Lmoneyfresh
Фото: reddit.com/user/Candyblock
Кстати, ранее мы показывали бурундука, который не из робкого десятка. Этот грызун ел угощения, сидя на животе у дедушки (здесь подробности).