«Мы вместе, тогда мы сильные». Что говорили делегаты ВНС в первый день форума?

Новости Беларуси. ВНС, чтобы обменяться мнениями и выработать общие идеи, собрало 11 февраля во Дворце Республики более 2 700 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый делегат в зале нашел для себя ответы на те вопросы, с которыми приехал во Дворец Республики. Понятно, что поговорить с каждым Президент не сможет. Но ключевые направления озвучены. Дмитрий Мезенцев: самый чёткий ответ для сомневающихся – Россия и Беларусь составляют Союзное государство

Божена Еремич, преподаватель Гродненского государственного университета, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Это идеи касательно поддержки талантливой, одаренной молодежи, правового воспитания современной молодежи. Это тоже у нас немножко вопрос, который в настоящее время является особенно актуальным. Также наставничество на первом рабочем месте и грантовая система, потому что у нас зачастую идеи идут сверху вниз, но у молодежи очень много идей, и можно сделать наоборот.

Николай Трофимович, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Я для себя услышал самое главное. Те вопросы, которые я для себя ставил: сохранение духовного, исторического наследия, ни в коем случае не дать переписать историю Второй мировой войны, так как у меня дядя погиб, будучи добровольцем, он шел на фронт и погиб. За сильную, стабильную Беларусь! И ни в коем случае, как сказал Президент, нельзя сегодня делить на наших и чужих. Мы должны встречаться на диалоговых площадках. Мы вместе, тогда мы сильные.

Каждый делегат на выступление Президента смотрел под своим профессиональным углом. Говорить о главном участники поднимались на трибуну с готовым кейсом предложений. Сергей Чеботарь – опытный агроном. Его фермерскому хозяйству и за пределами родного Мяделя реклама не нужна, а вот поддержка государства лишней не будет. Трендовый эко-продукт в стране выращивают немногие. А вот спрос на отечественную фруктово-овощную корзину – да еще и без пестицидов – растет.

Виктор Чеботарь, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Хозяйству, которое я представляю, без малого четверть века. На мой взгляд, здоровое питание должно быть доступно каждому. Сегодня в нашей стране производством органической продукции занимаются 27 организаций. Важно развить меры стимулирования, чтобы и производители, и переработчики были заинтересованы во внедрении органических технологий. Дотировать нужно каждый гектар угодий, вводимых в оборот органического земледелия, и каждый килограмм произведенной и переработанной продукции. Это небольшие деньги в масштабах страны, но реальная помощь для организации занятых в этой сфере.

Говорить о будущем готов и молодежный актив. Анна Козлова – студентка выпускного курса Витебского медуниверситета. За время учебы успела поучаствовать в самых разных инициативах вуза. Вместе с сокурсниками помогала врачам бороться с коронавирусом. Сегодня с трибуны народного вече призывает молодых людей взять на себя ответственность за собственную судьбу, а не ждать пинка от преподавателей, родителей или Президента. Хорошее начало – студсоветы и самоуправление в университетах.

Анна Козлова, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Работа в Совете студентов позволяет погрузиться в проблемы, приобрести управленческие навыки в организации решения поставленных задач. Студенческое самоуправление помогает сформировать гармоничную систему, где есть место опыту старшего поколения и креативу молодежи. На мой взгляд, подобная система должна быть абсолютно в любом учреждении образования. Это помогает выращивать молодые управленческие кадры, начиная со студенческой скамьи. Олег Гайдукевич: это же первое ВНС, на котором, помимо социально-экономического развития, мы говорили о политике Слоган этого шестого форума – «Единство! Развитие! Независимость!» Выполнение трех бесспорно важных составляющих под силу всем нам. Ведь у нас, белорусов, общая страна и общее будущее.