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Многодетная мама: разве мы такие деньги получали, когда мы были в декрете? Нам никто их не платил. Или платили копейки

17 февраля 2021 19:08
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Новости Беларуси. Председатель Ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко вырастила пятерых детей, только в те 90-е. Если кто-то не помнит, или просто не знает, экскурс в историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многодетная мама: разве мы такие деньги получали, когда мы были в декрете? Нам никто их не платил. Или платили копейки-1

Татьяна Кравченко, председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:
Год – и иди на работу, все. Разве мы такие деньги получали, когда мы были в декрете? Нам никто их не платил. Или платили копейки. Единственное, что, да, давали квартиры. Третьего родила – меня поставили на льготную очередь. Пятого родила – тут же в течение года получила квартиру. Но когда развалился Союз (в 1991 году), все прекратилось, никаких квартир, ничего. Люди жили в однокомнатных, двухкомнатных квартирах. И тогда семьи не по три ребенка были, как сейчас. А было по 10-15 детей.

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Помнит и как принимали первые решения по многодетным семьям в 2000-х на Всебелорусских народных собраниях. Льготное жилье, семейный капитал. Попали в яблочко, есть эффект.

Многодетная мама: разве мы такие деньги получали, когда мы были в декрете? Нам никто их не платил. Или платили копейки-4

Татьяна Кравченко:
За две пятилетки мы подняли рождаемость в два раза. Если до третьей пятилетки у нас было около 58 тысяч многодетных семей в республике, то сейчас их больше 112 тысяч, под 115 подходит. На следующие пять лет (до 2025 года) в приоритете опять многодетная семья. Счастливая семья.

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Многодетная мама: разве мы такие деньги получали, когда мы были в декрете? Нам никто их не платил. Или платили копейки-7

Счастливая семья – неизменный приоритет в программе развития. Твердая позиция главы государства: белорусов должно быть больше – минимум 15 миллионов, а значит больше и многодетных семей. Для их рождения уже сделано немало. Впереди очередные шаги.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Татьяна Кравченко # Фотофакт

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