Многодетная мама: разве мы такие деньги получали, когда мы были в декрете? Нам никто их не платил. Или платили копейки

Новости Беларуси. Председатель Ассоциации многодетных родителей Татьяна Кравченко вырастила пятерых детей, только в те 90-е. Если кто-то не помнит, или просто не знает, экскурс в историю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Кравченко, председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

Год – и иди на работу, все. Разве мы такие деньги получали, когда мы были в декрете? Нам никто их не платил. Или платили копейки. Единственное, что, да, давали квартиры. Третьего родила – меня поставили на льготную очередь. Пятого родила – тут же в течение года получила квартиру. Но когда развалился Союз (в 1991 году), все прекратилось, никаких квартир, ничего. Люди жили в однокомнатных, двухкомнатных квартирах. И тогда семьи не по три ребенка были, как сейчас. А было по 10-15 детей.

А вы знали, что в Испании декретный отпуск составляет 16 недель?

Помнит и как принимали первые решения по многодетным семьям в 2000-х на Всебелорусских народных собраниях. Льготное жилье, семейный капитал. Попали в яблочко, есть эффект.