Виталий Уткин о спорте: сегодняшний маразм перешёл в общую шизофрению политики Евросоюза в отношении Беларуси

Новости Беларуси. В Гомеле спортивная общественность 10 сентября вспоминала первый громкий успех местных хоккеистов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 45 лет назад, в сезоне 1975-1976 годов, команда из города над Сожем впервые завоевала золотые награды чемпионата страны по хоккею.

Не обошли сегодня на встрече с ветеранами спорта и текущие проблемы. Аксиома «спорт вне политики» у европейских функционеров в последнее время все больше напоминает пустой звук.