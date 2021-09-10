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Виталий Уткин о спорте: сегодняшний маразм перешёл в общую шизофрению политики Евросоюза в отношении Беларуси

10 сентября 2021 19:53
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Новости Беларуси. В Гомеле спортивная общественность 10 сентября вспоминала первый громкий успех местных хоккеистов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 45 лет назад, в сезоне 1975-1976 годов, команда из города над Сожем впервые завоевала золотые награды чемпионата страны по хоккею.  

Не обошли сегодня на встрече с ветеранами спорта и текущие проблемы. Аксиома «спорт вне политики» у европейских функционеров в последнее время все больше напоминает пустой звук.  

Виталий Уткин о спорте: сегодняшний маразм перешёл в общую шизофрению политики Евросоюза в отношении Беларуси-1

Виталий Уткин, председатель Гомельской областной федерации хоккея, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Сегодня у белорусского народа пытаются забрать его права на самоопределение, самоурегулирование внутренних вопросов. Возьмем на образе спорта. Как сегодня европейские политики пытаются навязать условия, кого они будут выбирать. Председателя федерации, завтра они пожелают выбирать главного тренера команды футбола или хоккея. Посчитают, что наш главный тренер, образно говоря, сборной хорошо готовит нашу команду. И они тоже на своем политическом олимпе будут решать, что этого тренера нужно убрать, потому что белорусы сильны, белорусы могут выиграть. Дальше уже опустятся до игроков, да? Каких игроков в команду брать? Поэтому сегодняшний маразм перешел в общую шизофрению политики Евросоюза в отношении Беларуси.  

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# Хоккей Беларуси # Виталий Уткин # Фотофакт

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