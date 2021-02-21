Никакой ДНК-тест не нужен. Дети, которые очень похожи на своих знаменитых родителей

Современный мир предоставляет людям массу возможностей. Можно летать на самолётах в другие страны. Можно заставить лестницу поднимать человека, чтобы человеку не приходилось самому подниматься по лестнице. Можно позволить себе пойти в магазин и купить такую еду, о которой цари прошлых эпох и мечтать не могли.

А ещё современная наука шагнула так далеко, что можно проводить ДНК-тест, чтобы найти своих родственников. Или убедиться, что детей в роддоме не перепутали. Впрочем, такая проверка нужна не всем. Вот семь знаменитостей, которым точно никогда не понадобится ДНК-тест.

Оскар Кучера и Александр Марков