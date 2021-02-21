Никакой ДНК-тест не нужен. Дети, которые очень похожи на своих знаменитых родителей
Современный мир предоставляет людям массу возможностей. Можно летать на самолётах в другие страны. Можно заставить лестницу поднимать человека, чтобы человеку не приходилось самому подниматься по лестнице. Можно позволить себе пойти в магазин и купить такую еду, о которой цари прошлых эпох и мечтать не могли.
А ещё современная наука шагнула так далеко, что можно проводить ДНК-тест, чтобы найти своих родственников. Или убедиться, что детей в роддоме не перепутали. Впрочем, такая проверка нужна не всем. Вот семь знаменитостей, которым точно никогда не понадобится ДНК-тест.
Оскар Кучера и Александр Марков
Фото: instagram.com/oskarkuchera
Анджелина Джоли и Шайло Джоли-Питт
Фото: instagram.com/angeelinajolieeee
Саша Зверева и Василиса Гусева
Фото: instagram.com/sashazvereva
Арнольд Шварценеггер и Кристина Шварценеггер
Фото: instagram.com/schwarzenegger
Григорий Лепс и Ева Лепс
Фото: instagram.com/gvleps
Милла Йовович и Эвер Габо Андерсон
Фото: instagram.com/evergaboanderson
Вера Брежнева, Соня Киперман и Сара Киперман
Фото: instagram.com/sonyaxkiperman
Кстати, ранее мы показывали, насколько некоторые знаменитости были похожими на своих детей в их возрасте. Взглянуть на редкие снимки можно здесь.