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Никакой ДНК-тест не нужен. Дети, которые очень похожи на своих знаменитых родителей

21 февраля 2021 14:14
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Современный мир предоставляет людям массу возможностей. Можно летать на самолётах в другие страны. Можно заставить лестницу поднимать человека, чтобы человеку не приходилось самому подниматься по лестнице. Можно позволить себе пойти в магазин и купить такую еду, о которой цари прошлых эпох и мечтать не могли. 

А ещё современная наука шагнула так далеко, что можно проводить ДНК-тест, чтобы найти своих родственников. Или убедиться, что детей в роддоме не перепутали. Впрочем, такая проверка нужна не всем. Вот семь знаменитостей, которым точно никогда не понадобится ДНК-тест. 

Оскар Кучера и Александр Марков 

Никакой ДНК-тест не нужен. Дети, которые очень похожи на своих знаменитых родителей-1

Фото: instagram.com/oskarkuchera 

Анджелина Джоли и Шайло Джоли-Питт 

Никакой ДНК-тест не нужен. Дети, которые очень похожи на своих знаменитых родителей-4

Фото: instagram.com/angeelinajolieeee 

Саша Зверева и Василиса Гусева 

Никакой ДНК-тест не нужен. Дети, которые очень похожи на своих знаменитых родителей-7

Фото: instagram.com/sashazvereva 

Арнольд Шварценеггер и Кристина Шварценеггер 

Никакой ДНК-тест не нужен. Дети, которые очень похожи на своих знаменитых родителей-10

Фото: instagram.com/schwarzenegger 

Григорий Лепс и Ева Лепс 

Никакой ДНК-тест не нужен. Дети, которые очень похожи на своих знаменитых родителей-13

Фото: instagram.com/gvleps 

Милла Йовович и Эвер Габо Андерсон 

Никакой ДНК-тест не нужен. Дети, которые очень похожи на своих знаменитых родителей-16

Фото: instagram.com/evergaboanderson 

Вера Брежнева, Соня Киперман и Сара Киперман 

Никакой ДНК-тест не нужен. Дети, которые очень похожи на своих знаменитых родителей-19

Фото: instagram.com/sonyaxkiperman 

Кстати, ранее мы показывали, насколько некоторые знаменитости были похожими на своих детей в их возрасте. Взглянуть на редкие снимки можно здесь

# Звезды # калейдоскоп # Анджелина Джоли # Арнольд Шварценеггер # Григорий Лепс # Милла Йовович # Вера Брежнева # Фотофакт

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