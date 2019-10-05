Удача или упорство? Как прославились 11 белорусских и российских артистов

Как вы думаете, каким образом люди становятся популярными артистами? Кто-то считает, что дело в таланте. Кто-то верит, что всё решает удача. Кто-то придерживается мнения, что будущий великий артист получил поддержку влиятельных людей. А иногда достаточно просто родиться в семье актёров, чтобы с пелёнок стать частью сцены. В этот раз мы решили выяснить, кто из белорусских и российских звёзд добился успеха благодаря своему упорству или удачному стечению обстоятельств. Виталий Гогунский Виталий хорошо знаком аудитории по роли Кузи в сериалах «Универ» и «Универ. Новая общага». Гогунский родился в Украине, окончил музыкальную школу, занимался карате и футболом. В ОНПУ получил специальность «инженер-технолог машиностроения». В 12 лет будущий актёр начал подрабатывать уборщиком, затем устроился грузчиком и разнорабочим на стройке. На телеэкране Гогунский дебютировал в 2004 году, а в 2008 к нему пришла популярность вместе с выходом сериала «Универ». Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский в программе «Простые вопросы»

Фото: instagram.com/gogunskv

Виталий Карпанов Создатель и бессменный фронтмен белорусской группы «Дрозды», которая известна яркими песнями, множество из которых носят комедийный характер. Карпанов родился в семье председателя колхоза в деревне Сивица под Воложином. С самого детства Виталий работал на зернотоке, полол, косил вместе с отцом, который предполагал, что в дальнейшем сын станет агрономом. Однако Карпанов пошёл в музучилище, потом окончил консерваторию и в итоге стал популярным белорусским певцом. На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

Фото: instagram.com/vkarpanov

Екатерина Климова Отец Климовой был художником, судимым за непреднамеренное убийство. Мужчина вернулся в семью, когда Климовой было уже 13 лет. Мама Екатерины была домохозяйкой. После школы будущая актриса с красным дипломом окончила ВТУ имени М. С. Щепкина. Девушку заметил режиссёр Борис Морозов и пригласил её в ЦАТРА на роль Дездемоны в спектакле «Отелло». После этого Климова преподавала в модельном агентстве для детей, снималась в рекламе. В 23 года Екатерина дебютировала в кинематографе, но настоящий успех к ней пришёл после выхода на экраны фильма «Мы из будущего». «В четыре раза больше счастья». Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото

Фото: instagram.com/klimovagram

Лариса Грибалёва Белорусская певица, телеведущая, актриса и обладательница сравнительно маленького роста. Родилась в семье военнослужащего и бухгалтера, в детстве жила в Африке и на Дальнем Востоке. Окончила Витебский пединститут. Творческий путь Ларисы начался с конкурса молодых исполнителей, затем она была приглашена в оркестр, где около 15 лет работала солисткой. В это же время Грибалёва начала вести программы на телевидении, что принесло ей известность. С 2008 года начала сольную карьеру, которая продолжается по сей день. О тех, кто приближал победу на своих плечах. Семейный фотоальбом Ларисы Грибалевой

Фото: instagram.com/gribalevalarisa

Макс Корж Путь Макса к карьере певца был не слишком долог, но тернист. В 16 лет он создал свою музыкальную группу, но она быстро распалась. Пробовал писать песни на белорусском языке, но успеха они не имели. Тогда Корж предложил свою музыку другим, но она не пользовалась спросом. Учась в университете, Макс решил, что не может заниматься любимым делом и грызть гранит науки одновременно. Он бросил универ и был призван в армию. Перед уходом на службу Корж занял у мамы 300 долларов на запись песни «Небо поможет нам», которую опубликовал в «Вконтакте». Когда Макс вернулся на гражданку, песня уже набрала популярность, и певец закрепил успех, рассылая свои композиции диджеям клубов. «Есть всё для полного счастья». Макс Корж стал отцом во второй раз

Фото: instagram.com/maxkorzhmus

Максим Галкин Родился в семье военнослужащего и учёной. В детстве увлекался рисованием, однако вскоре заинтересовался ролью комика. Ещё в школе он пародировал учителей и одноклассников. Учась в шестом классе, организовал творческий вечер и показал кукольное представление. Дебютировал в спектакле Студенческого театра МГУ. Позже артиста заметил режиссёр и педагог Брунов, а ещё немного позже Галкин начал гастролировать с Михаилом Задорновым. С 2001 года вёл программу «Кто хочет стать миллионером», которая принесла Максиму популярность, и с того же года начал выступать в качестве певца. Сын Галкина и Пугачёвой вылитый папа в детстве. Взгляните на архивное фото

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Настасья Самбурская Мать Самбурской была продавщицей, а отец, когда девочке исполнилось 5 лет, был направлен в места лишения свободы. После школы Настасья училась на парикмахера, работала диспетчером в такси и охранником. Поступила в МХАТ, но была отчислена. В 2008 году снималась в массовке, после этого девушка начала получать приглашения на роли в сериалах. Успех и известность Самбурской принёс «Универ. Новая общага». «Я потому что уже наплясалась». Настасья Самбурская рассказала о себе в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Фото: instagram.com/samburskaya

Ольга Бузова Родилась в семье военнослужащего и стоматолога. Училась на географическом факультете СПбГУ. В 18 лет попала на телешоу «Дом-2», провела там четыре года и была признана лучшей участницей за всю историю телепроекта. Перестав быть участницей, стала ведущей этого шоу. Получив известность благодаря «Дом-2», Бузова стала регулярно появляться на телевидении, а вскоре начала музыкальную деятельность, которой занимается по сей день. В детстве и сейчас. Как изменились Ольга Бузова и её младшая сестра Анна

Фото: instagram.com/buzova86

Павел Воля Был капитаном пензенской команды КВН «Валеон Дассон», в составе которой выиграл Первую лигу КВН. Попутно работал диджеем. Окончил Пензенский пединститут, после чего уехал в Москву, но там работал не учителем, а прорабом на стройке. Успех к нему пришёл после выхода на экраны программы «Comedy Club». Пробовал исполнять песни. В настоящее время продолжает выступать на телевидении. Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы

Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial

Павел Прилучный Родился в семье боксёра и хореографа. В детстве, что очевидно, занимался боксом (получил около 10 сотрясений мозга) и хореографией. А ещё были уроки вокала. В 14 лет получил КМС по боксу и завязал с единоборствами. Некоторое время работал курьером и грузчиком. Дебютировал в кинематографе в 2007 году. Успех пришёл через два года, благодаря роли Дока в фильме «На игре». Ещё более популярным Прилучный стал после съёмок в сериале «Закрытая школа». «Теперь полный комплект»: у актера Павла Прилучного родилась дочь

Фото: instagram.com/bugevuge

Юрий Шатунов До четырёх лет жил с бабушкой и дедушкой. Позже умер отец Юрия, его мать вышла замуж во второй раз, но с отчимом, который злоупотреблял алкоголем, Шатунов не поладил и сбегал от родителей к бабушке. Когда Юрию было 11 лет, его мама умерла. Отец сыном не интересовался, поэтому мальчика взяла к себе тётя, но он убегал и бродяжничал. В итоге Шатунов попал в детский дом под началом Валентины Тазекеновой, которая позже стала директором школы-интерната и забрала Юрия с собой. Там будущий музыкант познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым, что положило начало созданию группы «Ласковый май» и стало первой ступенькой Шатунова на пути к успеху. Юрию Шатунову 46 лет. Как проводит своё свободное время певец