Новости Беларуси. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в украинском Житомире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь нашего Президента тепло принимает Владимир Зеленский.
Как проходят съемки сериала «Сваты-7» в Беларуси: фото с киноплощадки
Наши народы очень близки на ментальном уровне, но культурные связи между Киевом и Минском всё же могут быть теснее. Александр Лукашенко предложил снять продолжение культового сериала «Сваты» и даже вместе бороться за проведение Олимпийских игр или других крупных спортивных стартов.