Наши народы очень близки на ментальном уровне, но культурные связи между Киевом и Минском всё же могут быть теснее. Александр Лукашенко предложил снять продолжение культового сериала «Сваты» и даже вместе бороться за проведение Олимпийских игр или других крупных спортивных стартов.

«Сваты» хотели снять. Война началась – «Сваты» не сняли. Ну, белорусские «Сваты» снимем. Мы готовы предоставить все условия. Они у нас шикарные. У вас опыт колоссальный – то, чего у нас нет. Давайте вместе создавать эти фильмы, чтобы наши народы видели, что мы родные, никуда не разбежались и бежать не собираемся, – отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Зеленским: У нас между людьми нет никаких границ, кордонов