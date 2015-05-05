О тех, кто приближал победу на своих плечах. Семейный фотоальбом Ларисы Грибалевой

На линии огня. Эти документы Лариса Грибалева читает с особым трепетом, радостью и горечью. За витиеватым почерком всплывают события великой отечественной войны и жизнь на фронте родного дедушки Василия Яковлевича. Родился он в 1919 году в деревне с символичным названием Грибали Городокского района Витебской области. Решительно командовал стрелковой ротой, смело уничтожал фашистов, участвовал в освобождении Москвы. Мужественно прошел всю войну, одерживая одну победу за другой! За успешными операциями и почетными орденами жертвы и боль: дважды дедушка был контужен и 4 раза ранен. Поэтому о бравых подвигах настоящий мужчина не любил рассказывать семье, чтобы не ранить никого осколками войны. Изучить хронику Ларисе вместе с родными удалось благодаря электронному банку подвига народа в великой отечественной войне в социальных сетях. Служба для отважного парня началась еще до войны!

От старшего лейтенанта гвардии до капитана и командира батальона разведки под Кенинсбергом в последние годы войны. Военный дневник Василия Грибалева насыщен событиями! В феврале 1942-го года он вместе со своей ротой молниеносно уничтожили 13 немцев, провели удачно операцию по захвату пленного и разузнали секретную информацию о планах врага. А в период июльских наступательных боев 1944-го года, командуя стрелковой ротой, товарищ Грибалев , благодаря тонкой стратегии нанес противнику сокрушительный удар как в живой силе, так и технике. Они заняли более 12-ти населенных пунктов, в числе которых станция Красная. В боях за родину солдат Грибалев всегда был на передовой!

В послевоенное время дедушка работал строителем в родном Витебске и с энтузиазмом восстанавливал из пепла город. Там он в мирное время встретил свою любовь Елену Артемьевну Героимову, она была моложе его на год и работала учительницей начальных классов. Кстати, именно бабушка вдохновила Ларису и ее старшую сестру получить первое образование педагогическое, но судьба привела в искусство… В войну она была в рядах партизанах, затем ее отправили в Башкирскую республику, а в 43-м вернулась в сожженный Витебск и продолжила работать. Жаль, военное лихолетье подорвало здоровье Василия Яковлевича, прожил он всего 57 лет, поэтому Лариса его плохо помнит, была тогда совсем маленькой, но чувство гордости останется с ней навсегда.

Лариса Грибалёва, певица, телеведущая:

Война не разбирает: дети не дети, захватчики – нет, погибают люди, которые кого- то любят, их любят и самое главное, чтобы война никогда не повторялась и воспитывая своих детей, мы воспитываем сострадание и доброту. уважение к нашим ветеранам, как соседей, так и гос-ва к тем, кто прошел войну.

О тех, кто приближал победу на своих плечах мы продолжим рассказывать скоро!