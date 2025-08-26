Никита Демченко признан лучшим игроком 19-го тура ЧБ по футболу

Никита Демченко признан лучшим игроком 19-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Полузащитник минского «Динамо» набрал два очка в матче против «Славии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сначала он упрочил преимущество своего клуба, поразив ворота соперника на 42-й минуте, а затем отметился результативной передачей. Кроме того, на счету Никиты четыре перехвата и три подбора. Всего со старта текущего розыгрыша Демченко провел 11 поединков, в его активе два гола и столько же ассистов. Минское «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице. На вершине по-прежнему «МЛ Витебск». Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Ислочи» Александр Шестюк, в активе которого 14 мячей.