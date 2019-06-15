Сын Галкина и Пугачёвой вылитый папа в детстве. Взгляните на архивное фото

Новости России. Российский артист и шоумен Максим Галкин поделился детской фотографией. На ней он очень похож на своего сына Гарри.

«Тут пошла гулять по сети моя детская фотка – мне стали звонить журналисты, спрашивать, с кем из родственников здесь я. Почему-то думали, что папа. Это я со своим старшим братом Димой. У нас двенадцать лет разница. Мы оба драконы по восточному календарю. И мама была дракон. А папа кабан», – прокомментировал снимок артист.