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Сын Галкина и Пугачёвой вылитый папа в детстве. Взгляните на архивное фото

15 июня 2019 08:25
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Новости России. Российский артист и шоумен Максим Галкин поделился детской фотографией. На ней он очень похож на своего сына Гарри.  

Сын Галкина и Пугачёвой вылитый папа в детстве. Взгляните на архивное фото-1

Фото: instagram.com/maxgalkinru  

«Тут пошла гулять по сети моя детская фотка – мне стали звонить журналисты, спрашивать, с кем из родственников здесь я. Почему-то думали, что папа. Это я со своим старшим братом Димой. У нас двенадцать лет разница. Мы оба драконы по восточному календарю. И мама была дракон. А папа кабан», – прокомментировал снимок артист.  

Сын Галкина и Пугачёвой вылитый папа в детстве. Взгляните на архивное фото-4

Фото: instagram.com/maxgalkinru  

5-летняя дочка Аллы Пугачёвой растёт копией своей прапрабабушки. Фотофакт  

Получив возможность сравнить нынешнего Гарри Галкина с Максимом Галкиным в детстве, поклонники семьи сразу заметили явное сходство между отцом и сыном, а некоторые и вовсе заявили, что Гарри просто копия своего папы.  

Сын Галкина и Пугачёвой вылитый папа в детстве. Взгляните на архивное фото-7

Фото: instagram.com/maxgalkinru  

Кстати, недавно мы более подробно рассказывали о семье Аллы Пугачёвой.  

Чем занимаются и как выглядят наследники Примадонны можно узнать здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Максим Галкин # Гарри Галкин # Фотофакт

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