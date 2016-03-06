«Теперь полный комплект»: у актера Павла Прилучного родилась дочь

Новости России. Популярные российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце стали родителями во второй раз. О радостном событии молодая мама рассказала на своей страничке в социальной сети.
Агата Муцениеце (запись в Instagram):
Слезы счастья катятся по щекам! Как же это все волшебно!
Павел Прилучный (запись в Instagram):
Спасибо за дочку! Теперь полный комплект!
Агата и Павел познакомились на съемочной площадке фантастического телесериала «Закрытая школа».
Меньше чем через год они решили пожениться. Вскоре у пары родился сын Тимофей.
Этим летом Прилучные отметят пятую годовщину свадьбы.
Источник фото здесь и далее: соцсети
В одном из интервью молодые люди поделились секретами счастливой семейной жизни и рассказали, что разные характеры совсем не приговор.
Агата Муцениеце (в интервью HELLO.RU):
У нас не бывает так, что кто-то высказал свое мнение, а другой промолчал. Мы сразу начинаем спорить. И тут разгорается пламя! Каждый яро доказывает свою точку зрения. Паша максималист. У него либо черное, либо белое – третьего не дано. Я пыталась с этим бороться, но это невозможно. Характер у него взрывной.
Ситуацию, когда вторая половинка тоже публичный человек, непонаслышке знает белорусская пара:
певец Юрий Ващук (он же ТЕО) и телеведущая Ольга Рыжикова. Кстати, недавно они побывали в программе «Большой завтрак» на СТВ. Видео смотрите здесь.