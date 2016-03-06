«Теперь полный комплект»: у актера Павла Прилучного родилась дочь

Новости России. Популярные российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце стали родителями во второй раз. О радостном событии молодая мама рассказала на своей страничке в социальной сети. Агата Муцениеце (запись в Instagram):

Слезы счастья катятся по щекам! Как же это все волшебно!



Павел Прилучный (запись в Instagram):

Спасибо за дочку! Теперь полный комплект! Агата и Павел познакомились на съемочной площадке фантасти­ческого телесериала «Закрытая школа».



Кадр из фильма

Меньше чем через год они решили пожениться. Вскоре у пары родился сын Тимофей. Этим летом Прилучные отметят пятую годовщину свадьбы.



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