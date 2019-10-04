«Как же быстро!» Валерий Леонтьев показал себя в 5-летнем возрасте

Певец опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотоколлаж. На нем совмещено фото певца сейчас и кадр из детства. 70-летний Леонтьев стоит рядом с пятилетним собой.

Фото: instagram.com/valera_leontiev



Поклонники артиста оставили в комментариях советы о том, что не стоит жалеть о прошедшем времени. Многие пожелали певцу долгих лет жизни и успехов в дальнейшем.