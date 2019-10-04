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«Как же быстро!» Валерий Леонтьев показал себя в 5-летнем возрасте

04 октября 2019 14:16
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Новости России. Валерий Леонтьев поделился с поклонниками новой фотографией.

Певец опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотоколлаж. На нем совмещено фото певца сейчас и кадр из детства. 70-летний Леонтьев стоит рядом с пятилетним собой.

Валерий Леонтьев:
Черт! Как же быстро.

«Как же быстро!» Валерий Леонтьев показал себя в 5-летнем возрасте-1

Фото: instagram.com/valera_leontiev

Поклонники артиста оставили в комментариях советы о том, что не стоит жалеть о прошедшем времени. Многие пожелали певцу долгих лет жизни и успехов в дальнейшем.

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# Звезды # калейдоскоп # Валерий Леонтьев

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