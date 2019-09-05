Юрию Шатунову 46 лет. Как проводит своё свободное время певец

6 сентября кумир 90-ых и 2000-ых Юрий Шатунов празднует своё 46-летие. Хотя пик славы музыканта пришёлся на конец предыдущего века и начало этого, за что музыканта прозвали «Легендой двух поколений», Шатунов продолжает пользоваться популярностью и сейчас. Нередко из квартир людей слышны хиты «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер», «Детство» и другие.

Фото: shatunov.com

В прошлом году Юрий отметил свой день рождения на Красной площади в Москве. Тогда же он рассказал, что жизнь бьёт ключом, много планов впереди, в том числе – выпустить новый альбом. Эту задачу Шатунов уже выполнил – 10 апреля 2019 года у артиста вышел новый альбом под названием «Любимые песни».

Фото: shatunov.com

Сейчас Юрий появляется не только на телеэкранах, но и на собственном YouTube-канале, число подписчиков которого превышает 670 тысяч человек. Там Шатунов представляет свои новые клипы на суд публики, а также отвечает на вопросы о своей жизни. Это довольно очевидно, но Юрий получил серебряную кнопку YouTube за 100 тысяч подписчиков.



Фото: instagram.com/yuriy_shatunov

Шатунов рассказывал, что всего себя посвящает семье и музыке. Какого-либо бизнеса у него нет. Причин этому как минимум две. Первая заключается в том, что стать артистом он смог благодаря удаче, так говорит сам исполнитель, но вот остаться на сцене получилось при помощи упорного каждодневного труда. То есть, отвлекаться на бизнес – рисковать недоработками в основной деятельности.

Фото: shatunov.com

Вторая причина – желание проводить время с женой и детьми. Сначала Юрий был слишком погружён в творчество, но когда мужчину не узнала его дочь, артист пересмотрел свои приоритеты и взял паузу в выступлениях примерно на полтора года, чтобы провести время с семьёй. Что касается бизнеса, вероятно, на него просто не остаётся времени. Теперь Шатунов регулярно общается с супругой и детьми. Когда Шатунова спросили, есть ли у него самый счастливый день, исполнитель пояснил, что у него целых два таких дня: рождение сына и дочери. Однако на просьбу поклонников показать фотографии семьи, Юрий ответил, что он вместе с женой принял решение не загружать в сеть семейные снимки до совершеннолетия детей. По этой же причине его супруги и детей нет в соцсетях. «Семейные фото, я думаю, не увидит никто». Как изменился Юрий Шатунов и чем занимается кумир 90-х сегодня

Фото: vk.com/shatunovyuriy

Когда у артиста выходные дни, он любит съездить на рыбалку. Часто компанию ему составляют сын Дэннис и дочь Эстелла. У Дэнниса рыба клюёт даже лучше, чем у отца, поэтому Юрию остаётся только разводить руками и говорить, что новичкам везёт. Кстати, рыбу после поимки семья отпускает – им важен сам процесс рыбалки.

Фото: vk.com/shatunovyuriy

Ещё Юрий сочиняет сказки на ночь. Точнее, он начинает вступление, потом к нему присоединяются жена и дети, ради которых и затевается создание истории. По словам артиста, получается очень интересно, все смеются, но наутро никто не может вспомнить, о чём была сказка.

Фото: vk.com/shatunovyuriy

И, наконец, перечислим несколько фактов о знаменитом российском певце. 1. Юрию нравятся марвеловские фильмы и сериал «Игра престолов». 2. Шатунов читает комментарии пользователей, которые появляются на его страницах в соцсетях, но только во время гастролей. Когда у исполнителя выходные, он уделяет максимум времени семье. 3. Петь дуэтом у Юрия нет желания, создавать группу – тоже. Так что певец планирует продолжать сольную карьеру.

Фото: vk.com/shatunovyuriy

4. Лучшая музыка – тишина. Это одна из причин, почему Шатунов любит рыбалку – можно посидеть в тишине. 5. Возвращать старую причёску артист не будет. С серьгой он тоже попрощался. По словам Юрия, он уже перерос это украшение, а потом и вовсе потерял. Кстати, скоро у Шатунова пройдут очередные гастроли. Начнутся концерты 10 октября в Пскове, а последний из пока что известных состоится 5 декабря в Минске. По словам Юрия, это единственная возможность наверняка получить его автограф.