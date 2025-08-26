В Германии более 50 тысяч сотрудников автопрома лишились работы за год

Промышленность Германии теряет рабочие места и обороты. Немецкий автопром столкнулся с масштабными сокращениями персонала. Более 50 тысяч рабочих мест в отрасли было потеряно за год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало крупнейшим сокращением среди всех секторов экономики. Как следствие из-за нехватки работников снижается и оборот промышленности. Во втором квартале 2025 года падение составило более 2 %.

Отмечается, что на ситуацию влияют высокие цены на электроэнергию, бюрократия, слабый внутренний спрос, а также пошлины, введенные США. Помимо этого, эксперты прогнозируют проблемы с трудоустройством для молодых специалистов, которые готовятся работать в автопроме. Из-за невостребованности отрасли им придется переучиваться на другие профессии или вовсе уезжать из страны.