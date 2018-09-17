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В детстве и сейчас. Как изменились Ольга Бузова и её младшая сестра Анна

17 сентября 2018 09:42
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Новости России. На неделе Ольга Бузова опубликовала совместное фото с родной сестрой – Анной.

Снимок появился на странице в Instagram телеведущей и певицы.

Ольга Бузова:
Люблю.

В детстве и сейчас. Как изменились Ольга Бузова и её младшая сестра Анна-1

Фото: instagram.com/buzova86

Пост сопровождался хэштегами – «мы с тобой одной крови», «ты и я».

Подписчики отметили, насколько похожи друг на друга сестры. «Девочки, как близнецы»,

«Самые лучшие сестры в мире».

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Это не первый раз, когда интернет-пользователи отмечают, что девушки очень похожи. А после публикации детских фото сестер стало понятно, что девочки не разлей вода с ранних лет.

«Даже не верится, что 15 лет прошло». Как изменились со времён «Фабрики звёзд-2» Гагарина и Темникова (смотрите здесь). 

Ольга Бузова всегда отмечает, что у них с Анной особая связь. «Я тебя очень сильно люблю, горжусь и никогда не дам в обиду». Также певица рассказала, что ее младшая сестра очень мудрая и всегда помогает ей советом.  

В детстве и сейчас. Как изменились Ольга Бузова и её младшая сестра Анна-4

Фото: instagram.com/annabuzova

Посмотрите, как изменились девушки.

В детстве и сейчас. Как изменились Ольга Бузова и её младшая сестра Анна-7

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/ibuzov

В детстве и сейчас. Как изменились Ольга Бузова и её младшая сестра Анна-9

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/ibuzov

В детстве и сейчас. Как изменились Ольга Бузова и её младшая сестра Анна-11

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/annabuzova

В детстве и сейчас. Как изменились Ольга Бузова и её младшая сестра Анна-13

Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/annabuzova

Отец Ольги Бузовой показал ее детские фото (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Ольга Бузова # Анна Бузова # Фотофакт

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