В детстве и сейчас. Как изменились Ольга Бузова и её младшая сестра Анна

Пост сопровождался хэштегами – «мы с тобой одной крови», «ты и я».

Подписчики отметили, насколько похожи друг на друга сестры. «Девочки, как близнецы»,

«Самые лучшие сестры в мире».

«Замуж за Бузову»: кто борется за сердце телеведущей

Это не первый раз, когда интернет-пользователи отмечают, что девушки очень похожи. А после публикации детских фото сестер стало понятно, что девочки не разлей вода с ранних лет.

«Даже не верится, что 15 лет прошло». Как изменились со времён «Фабрики звёзд-2» Гагарина и Темникова (смотрите здесь).

Ольга Бузова всегда отмечает, что у них с Анной особая связь. «Я тебя очень сильно люблю, горжусь и никогда не дам в обиду». Также певица рассказала, что ее младшая сестра очень мудрая и всегда помогает ей советом.