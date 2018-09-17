В детстве и сейчас. Как изменились Ольга Бузова и её младшая сестра Анна

Новости России. На неделе Ольга Бузова опубликовала совместное фото с родной сестрой – Анной.
Снимок появился на странице в Instagram телеведущей и певицы.
Ольга Бузова:
Люблю.
Новости России. На неделе Ольга Бузова опубликовала совместное фото с родной сестрой – Анной.
Снимок появился на странице в Instagram телеведущей и певицы.
Ольга Бузова:
Люблю.
Фото: instagram.com/buzova86
Пост сопровождался хэштегами – «мы с тобой одной крови», «ты и я».
Подписчики отметили, насколько похожи друг на друга сестры. «Девочки, как близнецы»,
«Самые лучшие сестры в мире».
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Это не первый раз, когда интернет-пользователи отмечают, что девушки очень похожи. А после публикации детских фото сестер стало понятно, что девочки не разлей вода с ранних лет.
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Ольга Бузова всегда отмечает, что у них с Анной особая связь. «Я тебя очень сильно люблю, горжусь и никогда не дам в обиду». Также певица рассказала, что ее младшая сестра очень мудрая и всегда помогает ей советом.
Фото: instagram.com/annabuzova
Посмотрите, как изменились девушки.
Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/ibuzov
Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/ibuzov
Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/annabuzova
Фото: скриншот из видео на странице instagram.com/annabuzova
Отец Ольги Бузовой показал ее детские фото (читать далее).