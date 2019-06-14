«Есть всё для полного счастья». Макс Корж стал отцом во второй раз

Новости Беларуси. Белорусский певец Макс Корж стал отцом во второй раз. Об этом сообщила его супруга Татьяна на своей странице в Instagram.

«Добро пожаловать в этот Мир, сыночек. Теперь у нас с папой и сестричкой есть всё для полного счастья», – написала Татьяна.