«Есть всё для полного счастья». Макс Корж стал отцом во второй раз

Новости Беларуси. Белорусский певец Макс Корж стал отцом во второй раз. Об этом сообщила его супруга Татьяна на своей странице в Instagram.
«Добро пожаловать в этот Мир, сыночек. Теперь у нас с папой и сестричкой есть всё для полного счастья», – написала Татьяна.
Фото: instagram.com/tatsianakorzh
Счастливая мать также уточнила, что масса новорождённого составила 3,12 кг, а рост – 52 сантиметра.
О беременности Татьяны стало известно ещё в начале марта, когда супруга Макса поделилась в соцсети фотографией своего округлого живота, сопроводив публикацию хештегом «вожидании».
Кстати, несколькими днями ранее Александр Глеб тоже стал отцом во второй раз.
У футболиста родилась девочка – здесь подробнее.