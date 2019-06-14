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«Есть всё для полного счастья». Макс Корж стал отцом во второй раз

14 июня 2019 11:33
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Новости Беларуси. Белорусский певец Макс Корж стал отцом во второй раз. Об этом сообщила его супруга Татьяна на своей странице в Instagram.  

«Добро пожаловать в этот Мир, сыночек. Теперь у нас с папой и сестричкой есть всё для полного счастья», – написала Татьяна.  

«Есть всё для полного счастья». Макс Корж стал отцом во второй раз-1

Фото: instagram.com/tatsianakorzh  

Счастливая мать также уточнила, что масса новорождённого составила 3,12 кг, а рост – 52 сантиметра.  

О беременности Татьяны стало известно ещё в начале марта, когда супруга Макса поделилась в соцсети фотографией своего округлого живота, сопроводив публикацию хештегом «вожидании».  

Кстати, несколькими днями ранее Александр Глеб тоже стал отцом во второй раз. 

У футболиста родилась девочка – здесь подробнее.  

# Звезды # калейдоскоп # Макс Корж # Татьяна Корж # Фотофакт

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