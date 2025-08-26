Политолог объяснил, как наладить торговлю в белорусской глубинке

Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политолог Андрей Лазуткин. Лукашенко задал неудобные вопросы чиновникам – обсудим совещание президента по вопросам торговли. А также работу Беларуси в рамках ШОС и эксперименты в Прибалтике.
Андрей Лазуткин, политолог:
Надо открывать частнику точки или приходить в автолавки в те места, где государство уже работать не может, где уже обанкрочены эти самые магазины. Один закрыли – второй открыли. То есть, видимо, будет переходом на рыночные рельсы, но просто растянутый, довольно медленный.
И Президент сказал, что людям без разницы, по каким причинам у вас эти проблемы появились. Дайте людям тот самый магазин, и они тогда скажут «спасибо». Торговые QR-коды.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Наш зритель пишет: у нас был один магазин на три села – закрыли, пообещали открыть новый, уже шесть лет открывают.
Андрей Лазуткин:
Что сказал Президент? Вводилась маркировка молочной продукции. Я сегодня покупал творожок в магазине – надо два раза его пробивать на кассе. Сначала штрих-код, потом еще QR-код. Было больше по номенклатуре продукции, пока оставили только молочку – уже сократили, то есть пошел откат. Потому что в Минске, видимо, с этим проще, просто увеличивается время. А на селе, если людей не обучить, то у вас там вообще все встанет. Отсюда вопрос, кому мы сделали лучше? Президент говорит об этом.
Да, цифровизация. Вроде бы боролись с контрафактом. Я так понимаю, это связано с тем, что экспорт идет на российский рынок и там, возможно, есть подделки. Но в Беларуси подделок нету. Надо как-то подумать – для нашего рынка какие-то барьеры и для российского, чтобы это все отличалось и людям было проще.
Андрей Лазуткин:
Потому что на селе это проблема. Продавец, которому, возможно, под 70 лет, ему надо заново переучиваться, смотреть, как там эту сертификацию по QR-кодам пробивать. Поэтому есть вопросы. Президент сказал, что люди недовольны – самое главное. Есть проблемы. Как вы их решаете? Пока, видимо, речь идет о том, чтобы экспериментально расширять эту практику, когда увеличивается рыночная доля более 20 % у «Евроторга» и пускает его в все новые и новые объекты. То есть, видимо, это то, что предложили Президенту.
Григорий Азаренок:
А как нам в таком случае с монополией бороться?
Андрей Лазуткин:
Видимо, никак. Наша торговля идет по пути укрупнения. И сегодня другие торговые сети, помимо «Евроторга», не могут даже найти оборотное средство, чтобы работать на селе. То есть надо либо со стороны государства датировать постоянно эту торговлю, брать по 33 миллиона рублей, например, каждый год и отдавать вместо зарплаты учителю, рабочему, еще куда-то – давать это все в торговлю, которая может этим начать злоупотреблять, если неважно, как ты работаешь, а тебе списывают все время долги, это тоже у нас такая практика была там и по СПК, и по другим предприятиям, то это тоже путь в тупик.
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