Политолог объяснил, как наладить торговлю в белорусской глубинке

Проект «Азаренок.Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политолог Андрей Лазуткин. Лукашенко задал неудобные вопросы чиновникам – обсудим совещание президента по вопросам торговли. А также работу Беларуси в рамках ШОС и эксперименты в Прибалтике.

Андрей Лазуткин, политолог:

Надо открывать частнику точки или приходить в автолавки в те места, где государство уже работать не может, где уже обанкрочены эти самые магазины. Один закрыли – второй открыли. То есть, видимо, будет переходом на рыночные рельсы, но просто растянутый, довольно медленный.

И Президент сказал, что людям без разницы, по каким причинам у вас эти проблемы появились. Дайте людям тот самый магазин, и они тогда скажут «спасибо». Торговые QR-коды.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Наш зритель пишет: у нас был один магазин на три села – закрыли, пообещали открыть новый, уже шесть лет открывают.

Андрей Лазуткин:

Что сказал Президент? Вводилась маркировка молочной продукции. Я сегодня покупал творожок в магазине – надо два раза его пробивать на кассе. Сначала штрих-код, потом еще QR-код. Было больше по номенклатуре продукции, пока оставили только молочку – уже сократили, то есть пошел откат. Потому что в Минске, видимо, с этим проще, просто увеличивается время. А на селе, если людей не обучить, то у вас там вообще все встанет. Отсюда вопрос, кому мы сделали лучше? Президент говорит об этом.

Да, цифровизация. Вроде бы боролись с контрафактом. Я так понимаю, это связано с тем, что экспорт идет на российский рынок и там, возможно, есть подделки. Но в Беларуси подделок нету. Надо как-то подумать – для нашего рынка какие-то барьеры и для российского, чтобы это все отличалось и людям было проще.