Акция против новой правящей коалиции прошла в Литве

У парламента Литвы собрались тысячи протестующих. На улицу вышли более 8 тысяч граждан. Это не только жители Вильнюса, но и других литовских городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие требуют от президента другой состав правительства, так как считают, что глава страны не проявил должной принципиальности при формировании нового кабмина. По их мнению, коалиционное объединение, образованное сегодня фракциями социал-демократов, Литовского союза крестьян и «зеленых», а также Союзом христианских семей, не годится для управления страной.

Необходимость в формировании правительства возникла после отставки премьер-министра на фоне коррупционного скандала. Новым стала представительница Социал-демократической партии Инга Ругинене. Избрание ее на эту должность люди уже успели обозвать «экспериментом над Литвой».