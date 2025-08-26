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Акция против новой правящей коалиции прошла в Литве

26 августа 2025 19:56
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У парламента Литвы собрались тысячи протестующих. На улицу вышли более 8 тысяч граждан. Это не только жители Вильнюса, но и других литовских городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция против новой правящей коалиции прошла в Литве-2

Протестующие требуют от президента другой состав правительства, так как считают, что глава страны не проявил должной принципиальности при формировании нового кабмина. По их мнению, коалиционное объединение, образованное сегодня фракциями социал-демократов, Литовского союза крестьян и «зеленых», а также Союзом христианских семей, не годится для управления страной.

Необходимость в формировании правительства возникла после отставки премьер-министра на фоне коррупционного скандала. Новым стала представительница Социал-демократической партии Инга Ругинене. Избрание ее на эту должность люди уже успели обозвать «экспериментом над Литвой».

# Акции протеста

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