Для успеха рост не важен. 11 примеров невысоких артисток

Стремиться к высотам можно и с небольшим ростом. Никто не сомневается, что маленький рост не может быть помехой, если у человека есть цель, которой он хочет добиться. А уж в творческой сфере небольшой рост наоборот может добавить +1 к обаянию. Мы решили узнать, кто из популярных артисток не превышает планку в 165 сантиметров. Лариса Грибалёва, 153 см Первая и единственная в нашем списке жительница Беларуси. Была ведущей нескольких программ на телевидении, снималась в фильмах. Сейчас в основном занимается музыкальной деятельностью. «Звёздные грядки» певицы Ларисы Грибалёвой

Фото: instagram.com/gribalevalarisa

Ольга Будина, 154 см Начала сниматься в фильмах, ещё участь в университете. Популярность к Будиной пришла после выхода на экраны сериала «Граница. Таёжный роман». Была ведущей нескольких программ на телевидении.

Фото: instagram.com/olgabudina_page

Ольга Кузьмина, 157 см В детстве занималась хореографией и акробатикой, что в дальнейшем помогло ей естественнее смотреться на экранах. Дебютировала Кузьмина в «Ералаше», однако популярность к ней пришла через много лет – после съёмок в сериале «Кухня». Спустя десятилетия. Как изменились молодые актёры «Ералаша»

Фото: instagram.com/kuzmummy

Юлия Савичева, 157 см Родители Юлии музыканты. Сама она дебютировала на сцене в 4 года. Является финалисткой телепроекта «Фабрика звёзд 2». Представляла Россию на «Евровидении» в 2004 году и заняла 11 место. Исполнительница композиции «Если в сердце живёт любовь». Юлия Савичева рассказала о первых месяцах декретного отпуска

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Марина Александрова, 158 см Первый фильм с участием Марины вышел на экраны в 2000 году. Хотя Александрова снялась в относительно большом числе фильмов, популярность к ней пришла только в 2014 году. Актриса смогла заполучить роль Екатерины II в одноименном сериале. Марина Александрова рассказала, какая женщина может быть счастливой

Фото: instagram.com/mar_alexandrova

МакSим, 160 см Успех к певице пришёл сразу после выпуска дебютного альбома «Трудный возраст» в 2006 году. Сейчас общий тираж её альбомов превышает 6 миллионов экземпляров, а также семь её песен последовательно занимали первое место в общем радиочарте стран СНГ. «За 8 лет я не пропустил ни одного дня рождения своих дочерей». Показываем, как звёзды проводят время с детьми

Фото: instagram.com/maksimartist

Наташа Королёва, 160 см Дебютировала на сцене в три года. В 16 лет Королёва уже с большим успехом гастролировала в США. Годом позже она исполнила песню «Жёлтые тюльпаны», написанную Игорем Николаевым. В настоящее время продолжает заниматься музыкальной деятельностью, а также владеет двумя салонами красоты.

Фото: instagram.com/koroleva__star

Ани Лорак, 162 см Представительница Украины на «Евровидении» в 2008 году, занявшая второе место. Обладательница множества премий и двух платиновых дисков. Официально на сцене появилась в 14 лет, хотя до этого участвовала в детских конкурсах вокала. Занимается благотворительностью. «Мы жили не у черты бедности, а за нею». Пять малоизвестных фактов об Ани Лорак

Фото: instagram.com/anilorak

Анжелика Варум, 164 см В пять лет начала учиться играть на фортепиано, немного позже – на гитаре. В 21 год по просьбе отца записала свои первые песни. Тремя годами позже стала финалисткой «Песни года». В настоящее время записывает новый альбом. В честь Анжелики были созданы одноименные духи. «Лучшие черты от папы и мамы»: дочерью Агутина и Варум восторгаются поклонники

Фото: instagram.com/avarum

Анфиса Чехова, 165 см Ведущая программ на телевидении и радио, певица и актриса. На телеэкране дебютировала в 2004 году, на театральной сцене – в 2009 году. Хотела стать актрисой и училась в ГИТИС, но была отчислена. По словам Чеховой, за то, что во время обучения решила принять участие в музыкальном конкурсе. «У каждой невесты есть такая фотография?»: Анфиса Чехова поделилась подробностями свадьбы

Фото: instagram.com/achekhova

Глюкоза, 165 см Певица, актриса кино и озвучивания. В качестве актрисы дебютировала в «Ералаше». Первый музыкальный альбом Глюкоза выпустила в 2003 году, а вскоре публика смогла увидеть певицу на конкурсе «Фабрика звёзд». В настоящее время продолжает заниматься музыкальной деятельностью. Головой вниз! Кто из знаменитостей увлёкся йогой?