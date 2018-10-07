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«В четыре раза больше счастья». Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото

07 октября 2018 12:32
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Новости России. Актриса Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото.

Снимок был опубликован на странице в Instagram.

На фото счастливая мама находится в окружении четырех детей – 16-летней Елизаветы, 12-летнего Матвея, 10-летнего Корнея и 3-летней Беллы.

«В четыре раза больше счастья». Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото-1

Фото: instagram.com/klimovagram

Семья сидит на диване и смотрит телевизор.

Екатерина Климова:
Смотрим «Московская борзая 2».

В этом сериале 40-летняя Климова сыграла главную роль.

«В четыре раза больше счастья». Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото-4

Фото: instagram.com/klimovagram

Подписчики отметили то, насколько Екатерина счастливая мама.

«Восхищаюсь, ведь дети – это богатство»,

«В четыре раза больше счастья»,

«Как здорово, что столько родных, любимых, дорогих и рядом».

Актриса регулярно делится снимками с детьми у себя на странице.

«В четыре раза больше счастья». Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото-7

Фото: instagram.com/klimovagram

«В четыре раза больше счастья». Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото-9

Фото: instagram.com/klimovagram

«В четыре раза больше счастья». Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото-11

Фото: instagram.com/klimovagram

За обновлениями актрисы в соцсетях следят более 800 тысяч человек.

Климова и Месхи, Боярская и Матвеев, Гослинг и Мендес и еще 4 семейные пары в кино (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Екатерина Климова # Игорь Петренко # Гела Месхи # Фотофакт

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