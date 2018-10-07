«В четыре раза больше счастья». Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото

Новости России. Актриса Екатерина Климова показала всех своих детей на одном фото.

Снимок был опубликован на странице в Instagram.

На фото счастливая мама находится в окружении четырех детей – 16-летней Елизаветы, 12-летнего Матвея, 10-летнего Корнея и 3-летней Беллы.