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Определён состав молодёжной сборной Беларуси по футболу на матчи квалификации ЧЕ

26 августа 2025 20:11
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Тренерский штаб молодежной сборной Беларуси по футболу определил состав команды на первые поединки отборочного турнира чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главком Виталий Павлов включил в окончательный список 23 футболиста. Уже в конце этой недели наши парни отправится в Грузию, где 4 сентября встретятся со сверстниками из Бельгии, а 8-го сыграют с дружиной Австрии. В этом квинтете также выступят Дания и Уэльс. 

9 победителей групп и лучший обладатель второй позиции заработают прямые путевки в финальную стадию континентального первенства. Остальные восемь сборных в ноябре будущего года проведут стыковые поединки за четыре вакантных пропуска.

# Футбол

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