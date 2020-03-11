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Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского

11 марта 2020 12:37
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А вы никогда не задумывались, какого роста знаменитости? Например, сможете ли вы назвать рост Арнольда Шварценеггера? В фильмах он почти всегда кажется очень высоким, но в действительности Иван Ургант выше. Сложно поверить, правда?   

Мы решили выяснить, какой рост у персон, которые сейчас у всех на слуху. Узнайте вместе с нами. 

Алина Загитова, 160 см 

Алина Загитова показала подарок от Президента Беларуси 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского-1

Фото: instagram.com/azagitova 

Алла Пугачёва, 162 см 

«Я делала маленькие подтяжки». Алла Пугачёва рассказала, почему так молодо выглядит 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского-3

Фото: instagram.com/alla_orfey 

Полина Гагарина, 164 см 

Полина Гагарина показала редкие кадры с сыном и дочерью 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского-5

Фото: instagram.com/gagara1987 

Надежда Бабкина, 165 см 

Молчала об этом всю жизнь. Надежда Бабкина призналась, как едва не совершила роковую ошибку 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского-7

Фото: instagram.com/ngbabkina 

Рита Дакота, 166 см 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского-9

Фото: instagram.com/ritadakota 

Елена Подкаминская, 170 см 

Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского-11

Фото: instagram.com/podkaminskaya_official 

Константин Хабенский, 172 см 

На отдыхе и с дочерьми. Жена Константина Хабенского показала редкое фото актёра 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского-13

Фото: instagram.com/interes_kino2018 

Emin, 180 см 

Делал фото с поклонницами, общался с залом и пел хиты и Магомаева. Концерт Emin в Минске 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского-15

Фото: instagram.com/eminofficial 

Дмитрий Колдун, 189 см 

«Это достаточно страшно». Дмитрий Колдун рассказал, как сын его пародирует 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского-17

Фото: instagram.com/koldunmedia 

Артём Дзюба, 196 см 

«Ваша жена – просто очарование». В сети обсуждают красавицу-жену Артёма Дзюбы 

Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского-19

Фото: instagram.com/artem.dzyuba 

Кстати, ранее мы рассказывали про артисток, которые при невысоком росте смогли добиться огромных успехов.  

Кто эти знаменитости – узнайте здесь

# Звезды

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