Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского

А вы никогда не задумывались, какого роста знаменитости? Например, сможете ли вы назвать рост Арнольда Шварценеггера? В фильмах он почти всегда кажется очень высоким, но в действительности Иван Ургант выше. Сложно поверить, правда?
Мы решили выяснить, какой рост у персон, которые сейчас у всех на слуху. Узнайте вместе с нами.
Алина Загитова, 160 см
Алина Загитова показала подарок от Президента Беларуси
Фото: instagram.com/alla_orfey
Полина Гагарина, 164 см
Полина Гагарина показала редкие кадры с сыном и дочерью
Фото: instagram.com/ngbabkina
Рита Дакота, 166 см
Фото: instagram.com/artem.dzyuba
Кстати, ранее мы рассказывали про артисток, которые при невысоком росте смогли добиться огромных успехов.
Кто эти знаменитости – узнайте здесь.