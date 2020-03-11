Рост Аллы Пугачёвой – 162 см. И вы даже не догадываетесь, какой рост у Константина Хабенского

А вы никогда не задумывались, какого роста знаменитости? Например, сможете ли вы назвать рост Арнольда Шварценеггера? В фильмах он почти всегда кажется очень высоким, но в действительности Иван Ургант выше. Сложно поверить, правда?

Мы решили выяснить, какой рост у персон, которые сейчас у всех на слуху. Узнайте вместе с нами.

Алина Загитова, 160 см

Алина Загитова показала подарок от Президента Беларуси