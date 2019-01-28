Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Алина Загитова показала подарок от Президента Беларуси. Как ранее отметили в программе Новости «24 часа» на СТВ, Александр Лукашенко вручил фигуристам шоколад без сахара. Президент Беларуси посетил гала-представление, в котором приняли участие лучшие фигуристы Европы. Минск прощается с участниками ЧЕ по фигурному катанию: самые яркие моменты гала-концерта с участием Президента

Алина Загитова опубликовала фото на своей странице в Instagram и отметила, что взяла подарок с собой. Вкусный репортаж СТВ: как делают шоколад премиум-класса (здесь подробнее).

Скриншот со страницы Алины Загитовой

16-летняя фигуристка на чемпионате Европы завоевала серебро. После короткой программы олимпийская чемпионка занимала первое место, однако ошибки в произвольной программе помешали Алине Загитовой подняться на первую строчку.

Фото: instagram.com/isufigureskating. Алина Загитова