Пять очень сложных вопросов из «Поля чудес». Хотите проверить свою сообразительность?

Получаете ли вы удовольствие от решения сложных задач? А если эти задачи представлены в виде игры? Находясь в компании друзей, люди нередко могут задавать друг другу каверзные вопросы, чтобы весело провести время.

По телевидению можно часто увидеть передачи, которые проверяют знания своих участников. Например, «Что? Где? Когда?» или «Поле чудес». Мы решили вспомнить, какие вопросы из «Поля чудес» поставили людей в тупик. А вы сможете на них ответить?

Угадаете, для чего нужна эта штука? На это не смогли ответить даже знатоки «Что? Где? Когда?»

Вопросы:

1. Человек способен разогнать воздушный поток до 150–170 км/ч. Как?

2. Чем в Китае гладили бельё вместо утюга?

3. Пока Дмитрий Менделеев ещё не был знаменит в качестве великого учёного, он пользовался уважением за свои навыки в создании чего?

4. Что символизируют пельмени, которые изготовлены в форме ушек?

5. По вечерам и ночам в Австралии на парковках возле некоторых торговых центров включается классическая музыка. Для отпугивания кого она служит?