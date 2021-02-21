«Продолжает семейную династию». Каково это: быть девушкой-пограничником?

Новости Беларуси. Редких специалистов границы по работе с защищенными документами для всей страны готовят в единственном центре в Беларуси. Он находится в Бресте. Ежегодно до 300 выпускников. Они видят в паспортах то, о чем мы даже не догадываемся, а еще отличают грим и различают близнецов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сканеры и считыватели паспортов. Как на границе проверяют документы? Читайте здесь.

Своим куклам строго приказывала: «Стоять». Виктория Козич всегда знала, кем хочет стать. Отец девушки служил на границе. Поначалу, как говорят, на контроле, а затем с четвероногим напарником.