«Продолжает семейную династию». Каково это: быть девушкой-пограничником?
Новости Беларуси. Редких специалистов границы по работе с защищенными документами для всей страны готовят в единственном центре в Беларуси. Он находится в Бресте. Ежегодно до 300 выпускников. Они видят в паспортах то, о чем мы даже не догадываемся, а еще отличают грим и различают близнецов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сканеры и считыватели паспортов. Как на границе проверяют документы? Читайте здесь.
Своим куклам строго приказывала: «Стоять». Виктория Козич всегда знала, кем хочет стать. Отец девушки служил на границе. Поначалу, как говорят, на контроле, а затем с четвероногим напарником.
Виктория Козич, слушатель Центра подготовки специалистов пограничного контроля:
Меня папа раньше брал с собой на службу, когда заступал дежурным по служебным собакам. Я как истинный маленький пограничник несла службу вместе с ним. И, глядя на него и его поступки, я проявила желание служить в пограничной службе.
Сегодня Виктория продолжает семейную династию. Легенды об обворожительных девушках на белорусской границе, кажется, про этих красавиц. Но, хотя внешний вид и важная составляющая, все же упор на иные качества. Профессионализм, все необходимые знания и навыки, обучение в центре подготовки специалистов пограничного контроля. За последние 10 лет здесь выпустили более 3 000 высококлассных профессионалов. Идентификация лиц – любимая часть обучения многих.
Виктория Козич:
На правой стороне выбирали соответствующее лицо (42) и по левой стороне подбиралась ему пара (35). Если лицо выбиралось правильно, кнопочка загорелась.
Метод остался еще с советских времен. Чтобы «считать лицо», нужно меньше 30 секунд. Сегодня редкий аппарат из СССР заменил искусственный интеллект. Если обычный человек станет искать в фото схожее, контролер – различное.
Виктория Козич:
Есть моменты, когда люди очень похожи, и нужно по мельчайшим признакам определить, он это или нет. Если возникли у контролера малейшие сомнения, проводится специальная проверка. При специальной проверке выносится однозначное решение.
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