«Нас сравнивать было бы неправильно». EMIN спродюсировал фильм про Муслима Магомаева и рассказал, почему поёт его песни
Почему Эмина сравнивают с Муслимом Магомаевым и как певец к этому относится, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Вас иногда сравнивают с Муслимом Магомаевым. Как вы к этому относитесь? Вам это льстит?
EMIN, певец, музыкант, автор песен:
Конечно, льстит. Я думаю, что в первую очередь по национальному признаку, потому что мы семьями всю жизнь дружили с Муслимом Магометовичем, теперь уже с Тамарой Ильиничной Синявской. В творчестве, я думаю, что сравнение будет несправедливым, потому что Муслим Магометович – это невероятно огромная звезда, обладающая уникальным вокалом и мастерством. Это такое сравнение просто поколений, что есть тоже артист, который тоже имеет азербайджанские корни, который добился какого-то успеха на постсоветском пространстве. Только, наверное, в этом может быть сравнение, в творчестве нас сравнивать, наверное, было бы неправильно.
Вы же иногда поете его песни, включаете в свою программу, и вас всегда хорошо и тепло встречают?
EMIN:
Встречают тепло. Естественно, я это делаю с пониманием того, что петь песни Муслима Магометовича – это заведомо очень сильно вокально проигрывать ему, но я это делаю с таким теплом, уважением и любовью к этому человеку, что, наверное, люди верят, что у меня это получается искренне. Я ни в коем случае не пытаюсь как-то конкурировать с ним. Некоторые пишут в комментариях, что замахнулся на песни Магомаева, – это не так абсолютно, я это делаю исключительно, чтобы лишний раз вспомнить и почтить память великого и любимого артиста.
Вы еще почтили память и продюсировали фильм о нем. Удалось ли вам отыскать какие-то новые факты, потому что много фильмов о нем было создано?
EMIN:
Фильм, который я делал вместе со своим близким другом, документальный, от первого лица, он основан на книге Муслима Магометовича, где он сам рассказывает о своей жизни, вспоминает какие-то моменты. Я очень рад, что этот фильм нашел своего зрителя.