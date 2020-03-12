«Нас сравнивать было бы неправильно». EMIN спродюсировал фильм про Муслима Магомаева и рассказал, почему поёт его песни

Почему Эмина сравнивают с Муслимом Магомаевым и как певец к этому относится, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Вас иногда сравнивают с Муслимом Магомаевым. Как вы к этому относитесь? Вам это льстит?

EMIN, певец, музыкант, автор песен:

Конечно, льстит. Я думаю, что в первую очередь по национальному признаку, потому что мы семьями всю жизнь дружили с Муслимом Магометовичем, теперь уже с Тамарой Ильиничной Синявской. В творчестве, я думаю, что сравнение будет несправедливым, потому что Муслим Магометович – это невероятно огромная звезда, обладающая уникальным вокалом и мастерством. Это такое сравнение просто поколений, что есть тоже артист, который тоже имеет азербайджанские корни, который добился какого-то успеха на постсоветском пространстве. Только, наверное, в этом может быть сравнение, в творчестве нас сравнивать, наверное, было бы неправильно.