Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин

Давайте поговорим о насущном и, пока что, неизбежном. Все мы стареем. Хотя Киану Ривз и Дженнифер Энистон могут поспорить. Кстати, они – яркий пример нашей сегодняшней темы. Случалось ли вам думать, что некоторые люди в 40 лет выглядят лучше, чем в 20?

Когда человек молод, ему ещё только предстоит сформировать свой стиль. С макияжем тоже возникают неловкие ситуации. К 40 годам люди обычно понимают, как хотят выглядеть. К этому времени они уже умеют подобрать подходящую одежду и следят за своими внешностью и здоровьем.

Итак, кто из знаменитых россиянок в «немножко за 40» выглядит лучше, чем в 20 лет?

1. Екатерина Климова, 41 год. Российская актриса, а также мать четверых детей. Известна по фильмам «Грозовые ворота», «Мы из будущего», «Ёлки новые» и другим.