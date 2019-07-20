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Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин

20 июля 2019 15:46
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Давайте поговорим о насущном и, пока что, неизбежном. Все мы стареем. Хотя Киану Ривз и Дженнифер Энистон могут поспорить. Кстати, они – яркий пример нашей сегодняшней темы. Случалось ли вам думать, что некоторые люди в 40 лет выглядят лучше, чем в 20?

Когда человек молод, ему ещё только предстоит сформировать свой стиль. С макияжем тоже возникают неловкие ситуации. К 40 годам люди обычно понимают, как хотят выглядеть. К этому времени они уже умеют подобрать подходящую одежду и следят за своими внешностью и здоровьем.

Итак, кто из знаменитых россиянок в «немножко за 40» выглядит лучше, чем в 20 лет?

1. Екатерина Климова, 41 год. Российская актриса, а также мать четверых детей. Известна по фильмам «Грозовые ворота», «Мы из будущего», «Ёлки новые» и другим.

Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин-1

Фото: Кино-театр.ру

Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин-3

Фото: instagram.com/klimovagram

2. Ирина Салтыкова, 53 года. Российская эстрадная певица и актриса, есть дочь. 1 февраля 1995 года выпустила свою первую песню «Серые глаза», которая стала очень популярной. Является владелицей Дома красоты и стиля.

Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин-5

Фото: кадр из клипа «Серые глаза»

Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин-7

Фото: instagram.com/irinasaltykova_official

3. Анастасия Заворотнюк, 48 лет. Российская актриса, телеведущая. Есть двое детей. Стала известной благодаря сериалу «Моя прекрасная няня».

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Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин-9

Фото: vk.com/azavorotnyuk

Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин-11

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

4. Анна Ковальчук, 42 года. Российская актриса. Есть двое детей. Известна по сериалам «Тайны следствия», «Мастер и Маргарита», «Адмиралъ», «Годунов».

Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин-13

Фото: Кино-театр.ру

Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин-15

Фото: instagram.com/annakovalchuk313

5. Елена Подкаминская, 40 лет. Российская актриса. Есть дочь. Известна по сериалам «Адъютанты любви» и «Кухня», а также по фильмам «О чём говорят мужчины».

Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин-17

Фото: Кино-театр.ру

Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин-19

Фото: instagram.com/podkaminskaya_official

6. Валерия, 51 год. Российская эстрадная певица. Трое детей. Известна своими песнями «Не обижай меня», «Часики», «Отпусти меня», «Ты грустишь» и многими другими.

Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин-21

Фото: vk.com/valeriya.official

Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин-23

Фото: instagram.com/valeriya

7. Рената Литвинова, 52 года. Российская актриса, кинорежиссёр, сценарист, телеведущая. Есть дочь. Известна по сериалу «Граница. Таёжный роман», а также по фильму «Богиня: как я полюбила». Сотрудничала с Земфирой при создании множества клипов для певицы.

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Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин-25

Фото: vk.com/renatalitvinova

Они сейчас выглядят лучше, чем в 20 лет. Посмотрите на этих женщин-27

Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

# Звезды

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