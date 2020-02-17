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«Я делала маленькие подтяжки». Алла Пугачёва рассказала, почему так молодо выглядит

17 февраля 2020 08:33
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Новости России. Алла Пугачёва призналась, что делала себе пластические операции. Об этом артистка рассказала в программе канала НТВ «Ты не поверишь!» 

Когда Аллу Борисовну спросили о том, как она поддерживает молодость, певица сослалась на хорошую генетику. Также она пояснила, что для сохранения гладкой кожи на шее добавляет в кремы витамин Е. Не стала Примадонна скрывать и свои походы к пластическим хирургам. 

«Я делала маленькие подтяжки». Алла Пугачёва рассказала, почему так молодо выглядит -1

Фото: instagram.com/alla_orfey 

«Я делала. Что я, сумасшедшая какая-то? Конечно же, я делала. Поскольку мне запрещён общий наркоз, я делала маленькие подтяжки. Нити – это ужасно. Делали мне какие-то лёгкие операции. У меня в принципе хорошая кожа и хорошие друзья – пластические хирурги, которые могут убрать кисту, и всё это под местным наркозом», – сказала артистка. 

Ещё Пугачёва регулярно пользуется услугами массажиста, а также у неё есть врачи, которые следят за её сердцем. 

Алла Борисовна рассказала и о тёплых отношениях с Максимом Галкиным.

Кстати, сам певец недавно хвастался, какое блюдо ему приготовила семья на День всех влюблённых – здесь подробнее.   

# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва

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