Молчала об этом всю жизнь. Надежда Бабкина призналась, как едва не совершила роковую ошибку

Новости России. Российская певица и ведущая Надежда Бабкина рассказала о попытке самоубийства после измены мужа. Об этом артистка сообщила в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Трагедия едва не произошла 29 декабря 1974 года, когда Бабкина была на девятом месяце беременности. Тогда певица проснулась как раз в тот момент, когда супруг артистки изменял ей.
От увиденного Надежда Георгиевна настолько потеряла самообладание, что забралась на подоконник квартиры, которая находилась на 7 этаже.
«В этот момент Данила в животе забился сильно. Я этот живот обняла, привела себя в порядок, пыталась отвлечься», – вспомнила Бабкина.
Фото: instagram.com/ngbabkina
После этого артистка выбежала из квартиры, но понимала, что идти ей некуда, совета спросить тоже не у кого. В итоге Надежда Георгиевна решила промолчать, стерпеть и сохранить брак. Долгое время Бабкина хранила эту тайну и, по словам певицы, она так и не рассказала об этом родителям.
Позже её супруг просил прощения и пытался загладить свою вину, говорил, что на него нашло наваждение. Но Бабкиной до сих пор сложно смотреть на беременных женщин, поскольку она вновь вспоминает тот самый день.
Однако певица смогла научиться жить со своей болью и радовать поклонников позитивным настроем. Ранее артистка показала, что происходит за кулисами во время её гастролей.
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