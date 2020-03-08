Прямой эфир

Молчала об этом всю жизнь. Надежда Бабкина призналась, как едва не совершила роковую ошибку

08 марта 2020 14:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Российская певица и ведущая Надежда Бабкина рассказала о попытке самоубийства после измены мужа. Об этом артистка сообщила в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. 

Трагедия едва не произошла 29 декабря 1974 года, когда Бабкина была на девятом месяце беременности. Тогда певица проснулась как раз в тот момент, когда супруг артистки изменял ей. 

От увиденного Надежда Георгиевна настолько потеряла самообладание, что забралась на подоконник квартиры, которая находилась на 7 этаже. 

«В этот момент Данила в животе забился сильно. Я этот живот обняла, привела себя в порядок, пыталась отвлечься», – вспомнила Бабкина. 

Молчала об этом всю жизнь. Надежда Бабкина призналась, как едва не совершила роковую ошибку-1

Фото: instagram.com/ngbabkina 

После этого артистка выбежала из квартиры, но понимала, что идти ей некуда, совета спросить тоже не у кого. В итоге Надежда Георгиевна решила промолчать, стерпеть и сохранить брак. Долгое время Бабкина хранила эту тайну и, по словам певицы, она так и не рассказала об этом родителям. 

Позже её супруг просил прощения и пытался загладить свою вину, говорил, что на него нашло наваждение. Но Бабкиной до сих пор сложно смотреть на беременных женщин, поскольку она вновь вспоминает тот самый день.

Однако певица смогла научиться жить со своей болью и радовать поклонников позитивным настроем. Ранее артистка показала, что происходит за кулисами во время её гастролей. 

Посмотреть на любопытные фото можно здесь

# Звезды # калейдоскоп # Надежда Бабкина # Владимир Заседателев # Данила Заседателев # Видеофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На боку, на спине или на животе? Что означает поза, в которой вы спите
08 марта 2020 12:49

На боку, на спине или на животе? Что означает поза, в которой вы спите

Появился тренд надевать носки с туфлями. И ещё шесть фактов о фильме «Москва слезам не верит»
08 марта 2020 12:31

Появился тренд надевать носки с туфлями. И ещё шесть фактов о фильме «Москва слезам не верит»

Постой, давай сначала поговорим! Пять злодеев, которые не нападают сразу
08 марта 2020 10:27

Постой, давай сначала поговорим! Пять злодеев, которые не нападают сразу