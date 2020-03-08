Молчала об этом всю жизнь. Надежда Бабкина призналась, как едва не совершила роковую ошибку

Новости России. Российская певица и ведущая Надежда Бабкина рассказала о попытке самоубийства после измены мужа. Об этом артистка сообщила в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Трагедия едва не произошла 29 декабря 1974 года, когда Бабкина была на девятом месяце беременности. Тогда певица проснулась как раз в тот момент, когда супруг артистки изменял ей.

От увиденного Надежда Георгиевна настолько потеряла самообладание, что забралась на подоконник квартиры, которая находилась на 7 этаже.

«В этот момент Данила в животе забился сильно. Я этот живот обняла, привела себя в порядок, пыталась отвлечься», – вспомнила Бабкина.