На отдыхе и с дочерьми. Жена Константина Хабенского показала редкое фото актёра

Новости России. Супруга Константина Хабенского показала трогательный семейный снимок. Фото Ольга Литвинова поделилась в соцсетях. На нем актер держит на руках двух дочерей. Старшей девочке Саше три года, а младшая родилась в феврале нынешнего года.

Фото: instagram.com/khabensky_konstantin_fan Супруги практически не показывают домашних фото. Судя по новому снимку, семья находится на отдыхе.

Фото: instagram.com/olga.litvinova.1 Константин и Ольга поженились в 2013 году.