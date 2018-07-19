«Ваша жена – просто очарование». В сети обсуждают красавицу-жену Артёма Дзюбы

Новости России. После окончания Чемпионата мира по футболу в России внимание к футболистам не угасает. Всех интересует не только карьерный рост и достижения спортсменов, но и их жизнь вне футбола. Очередным поводом для обсуждений стала недавняя фотография, опубликованная на странице фан-аккаунта Артема Дзюбы в Instagram. На снимке спортсмен запечатлен с супругой Кристиной.

Пользователей социальной сети поразила естественная красота девушки. Подписчики пожелали паре счастья и взаимопонимания. Артем и Кристина живут вместе уже более 6 лет и воспитывают двух сыновей.

Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт

«Красивая пара».

«Наконец-то жена футболиста, у которой всё своё, как говорится, или сделано со вкусом. Очень миловидная девушка. От души долгих лет совместной жизни, взаимопонимания и, самое главное, здоровья».

«Какая хорошенькая жена у Артёма! Это очень большая редкость в нашей стране, когда у футболиста столь натуральная природная красавица в женах! Это очень круто!»

«Искренне желаю вам счастья! Еще раз – спасибо за хороший футбол! А ваша жена – просто очарование!»