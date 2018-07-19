«Ваша жена – просто очарование». В сети обсуждают красавицу-жену Артёма Дзюбы
Новости России. После окончания Чемпионата мира по футболу в России внимание к футболистам не угасает. Всех интересует не только карьерный рост и достижения спортсменов, но и их жизнь вне футбола. Очередным поводом для обсуждений стала недавняя фотография, опубликованная на странице фан-аккаунта Артема Дзюбы в Instagram. На снимке спортсмен запечатлен с супругой Кристиной.
Источник фото: instagram.com/artem.dzyuba22_
Пользователей социальной сети поразила естественная красота девушки. Подписчики пожелали паре счастья и взаимопонимания. Артем и Кристина живут вместе уже более 6 лет и воспитывают двух сыновей.
Как выглядят жёны российских футболистов: фотофакт
«Красивая пара».
«Наконец-то жена футболиста, у которой всё своё, как говорится, или сделано со вкусом. Очень миловидная девушка. От души долгих лет совместной жизни, взаимопонимания и, самое главное, здоровья».
«Какая хорошенькая жена у Артёма! Это очень большая редкость в нашей стране, когда у футболиста столь натуральная природная красавица в женах! Это очень круто!»
«Искренне желаю вам счастья! Еще раз – спасибо за хороший футбол! А ваша жена – просто очарование!»
Источник фото: instagram.com/artem.dzyuba
Напомним, что одним из самых запоминающихся моментов ЧМ-2018 стали слезы нападающего российской сборной. После матча с Хорватией Артем Дзюба не смог сдержать эмоций.
Источник фото: скриншот из видео на YouTube-канале MyDream
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По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения Артем Дзюба стал вторым в списке лучших игроков Чемпионата мира по футболу в России. На первом месте – вратарь Игорь Акинфеев.
Источник фото: instagram.com/akinfeevigor
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После Чемпионата возросла стоимость Дзюбы как игрока «Зенита». До турнира цена футболиста составляла 7 миллионов евро, после – возросла до 10.