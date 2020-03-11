Спрей от депрессии и трость для пожилых, подающая сигнал о помощи. Рассказываем о лучших проектах конкурса «100 идей для Беларуси»

Инновации уверенно шагают по Синеокой. В этом немалая заслуга молодежного проекта «100 идей для Беларуси». 9-й сезон прошел под знаком «ЭКО» и собрал более 500 изобретателей. На прошлой неделе выбрали двадцатку лучших.

Наталья Коробец, координатор республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси»:

У нас очень много идей и проектов было в сфере медицины, IT и очень много предложений из социальных сфер. Интересный проект стал победителем нашего девятого сезона – это проект «Многофункциональная трость». Обладатели трости – пожилые люди или нуждающиеся в ней могут в любой момент подать сигнал экстренной помощи, если необходимо.

Спешит на помощь и Ксения Бородина. У нее миссия особая – избавить от болезней XXI века – депрессий и тревог. Вместе с коллегами колдуют над антидепрессантами уже не первый год. Пептиды приводят крыс в равновесие за 5 минут без побочных эффектов. Лекарство планируют сделать в виде спрея для носа, чтобы скорее «разобраться» с мозгом.

Ксения Бородина, младший научный сотрудник лаборатории прикладной биохимии Института биоорганической химии НАН Беларуси:

В начале разработки изучался гормон человека, который присутствует у нас и является гормоном задней доли гипофиза. Был выделен фрагмент, который отвечает за центральную нервную систему, и мы его немножко совершенствовали синтетическим путем, чтобы он был устойчивым и усилили его свойства.

АЭС и эпоха цифр вдохновили молодых ученых поставить многоквартирные жилые дома на смарт-учет.

Сергей Александрович, научный сотрудник лаборатории «Энергобезопасность» Института энергетики НАН Беларуси:

Смарт-счетчики – однофазный и трехфазный, который поддерживает в себе функцию построения одноуровневой системы учета обработки и передачи информации о потреблении не только электрической энергии, но и газа, воды и тепла, посредством технологий Интернета, это получается у нас беспроводной счетчик.

Дифференцированная оплата за электроэнергию и другие ресурсы идеально впишется в «умный дом». Опытную партию смарт-счетчиков уже изготовил Витебский завод электроизмерительных приборов. В перспективе разработать мобильное приложение. Контроль расходов поможет скорректировать семейный бюджет.

А вот ПЦР-диагностика заболеваний овощей, без сомнения, подарит богатый урожай. Анна Барейко, научный сотрудник лаборатории «Коллекция микроорганизмов» Института микробиологии НАН Беларуси:

Мы выделяем непосредственно ДНК из этих растений и уже с помощью такого простого набора реагентов смотрим, что же поразило это растение.

Тут представлены бактерии или грибные, которые чаще всего поражают эти растения. Иногда это связано с тем, что те семена, которые закупают, изначально они могут быть не очень чистыми, могут быть уже загрязнены тем или иным патогеном.

Вскоре пробы на анализы будут брать не только у огурцов и помидоров, но и у других овощей. Агропромышленные комплексы восприняли новинку на ура. К слову, большинство стартапов из конкурса «100 идей Беларуси» получают путевку в жизнь.