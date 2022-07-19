Прошла путь от корреспондента до ведущей информационно-аналитической программы. Интервью с Ольгой Коршун

За логотипом телеканала СТВ скрывается большая команда, которая каждый день старается для своих телезрителей и читателей. Ежедневно выходят в эфир новости, программы и статьи. А генераторы идей для их создания – наши сотрудники. Именно поэтому мы решили немного приоткрыть завесу тайны и рассказать о команде телеканала «Столичное телевидение». Сегодня мы взяли интервью у ведущей программы «Неделя» Ольги Коршун.

Фото: instagram.com/pticakorshun

Как вы пришли в журналистику? С чего начался ваш путь? Ольга Коршун, ведущая:

В журналистику я пришла сразу после окончания факультета журналистики БГУ. Мой сокурсник работал на СТВ и подсказал, что там как раз искали человека на место редактора международной службы. Не было гарантий, что меня возьмут, но очень хотелось попробовать. Телевидение всегда притягивало и притягивает молодых журналистов. Чтобы устроиться на должность редактора, пришлось пройти собеседование, как я ориентируюсь в информационном пространстве (тогда как раз произошла авария на Фукусиме, как сейчас помню), сделать перевод синхрона с английского на русский и начитать текст, чтобы понять, подходит ли голос для работы в эфире. Меня взяли. Это был большой аванс. Изначально моя задача состояла в подготовке международных дайджестов. Немого позже подключились и обязанности редактора региональной службы. То есть первые несколько лет я работала за кадром, монтировала чужие сюжеты и мониторила международную обстановку. Сейчас считаю это бесценным опытом! Ни разу не пожалела, что сразу не попала в кадр, наоборот, это пошло на пользу. Я освоилась, набила руку, поняла, что хочу и что могу сказать зрителю. Да и руководство канала успело ко мне присмотреться, что называется, на берегу. В итоге задержалась на СТВ и работаю на телеканале уже 10 лет.

Фото: instagram.com/pticakorshun

Почему для реализации своей деятельности вы выбрали именно СТВ? Ольга Коршун:

На СТВ всегда был сплоченный коллектив, где царила здоровая атмосфера. Были и конкуренция, и поддержка как со стороны коллег, так и руководства. Если тебя хвалили, то можно было законно повесить себе медаль на грудь, образно говоря. А если критиковали, то и это было справедливо. Помню, как Людмила Геннадьевна Ковалёва (занимала должность заместителя генерального директора) лишила меня права снимать сюжеты из-за плохо выполненного материала накануне. Для меня это было настоящим наказанием! Но я понимала, что сделала не так, и был шанс исправиться. Зато за хорошо сделанную работу можно было купаться в похвалах и получить материальную благодарность. Хотя не знаю даже, что в этом случае имело большую ценность. Да и со мной, как с молодым журналистом, равно как и с другими, работали. Помню, как разбирали лучшие и худшие материалы, как на планёрках в 306 кабинете пели государственный гимн, как изучали биографии кандидатов в президенты (имею в виду кампанию 2015 года), как с замиранием сердца ждали внесения правок в сюжеты с пометкой «ЛК». Это был бесценный опыт, который и помог мне состояться. Но и дальше в профессиональном плане меня всегда поддерживали на СТВ, замечали, помогали реализовать идеи. Кирилл Казаков и Игорь Луцкий рассмотрели во мне потенциал ведущей. Так я стала не только делать новости, но и вести их. Считаю, что ведущий сейчас – это уже давно не говорящая голова, а универсальный солдат, пришедший с информационного поля боя, имеющий профессиональный опыт и свой взгляд на те или иные события. А Александр Осенко окончательно закрепил мое желание сочетать все эти качества, и так я стала вести программу «Неделя». Одним словом, наверное, мне просто повезло оказаться в нужном месте в нужное время.

Изначально вы работали корреспондентом, после поменяли своё направление и стали вести программу «В людях». Сейчас вы снова в информационном вещании. Что повлияло на ваш выбор и почему всё-таки остановились на «информационке»? Ольга Коршун:

Я работала корреспондентом семь лет. За это время новости буквально стали моей жизнью. По-другому в этой профессии не задержишься. Иногда я даже не успевала разбирать чемоданы из одной командировки, как сразу отправлялась в другую. Не зря наша новостная программа называется «24 часа». Вспомните только переговоры Нормандской четверки! Сутками журналисты выходили в прямой эфир. Мы сменяли другу друга в редакции, чтобы не упустить ни единого слова переговорщиков. Но такой темп мне нравился. А вести программу «В людях» мне предложил Кирилл Казаков. В это время я была в декретном отпуске, но генеральный директор (тогда он занимал эту должность) решил, что хватит «отдыхать». Первое интервью с Владимиром Караником для программы «В людях» я записала, когда сыну было всего 8 месяцев. Думаю, с возрастом он все поймёт и простит. Через некоторое время поступило предложение вернуться в информационную дирекцию. Темп работы «В людях», конечно, был не такой, как в новостях, и, наверное, больше подходил молодой маме с грудным ребёнком на руках, но вы же помните, что новости у меня в крови, и, судя по всему, сработал информационный инстинкт. А если серьезно, то вести итоговую программу – это большое доверие и ответственность, и, отбросив ложную скромность, позволю сказать, что и признание моих профессиональных качеств. Так что отказаться было сложно. Читайте также: Владимир Караник: «Есть часть пациентов, которые очень сильно врезались в память» Фотографии со свадьбы и с детьми. Владимир Караник поделился редкими кадрами Этот мужчина с опухолью попал к Владимиру Каранику. Вот что рассказывает пациент о докторе спустя 20 лет

Когда вы вели программу «В людях», по какому принципу выбирали гостей? Ольга Коршун:

Во-первых, у нас в стране много талантливых интересных людей, так что проблем с выбором спикеров никогда не было. Некоторые сами обращались к нам с просьбой об интервью. Мы не отказывали, понимали, что, значит, человеку есть что сказать. А в других случаях руководствовались простым принципом: через судьбу собеседника показать развитие нашей страны, чего мы добились в разных сферах: от медицины, экономики и промышленности до искусства, спорта и науки. Надеюсь, что зрителям было интересно. Мне, по крайней мере, так точно. Вообще, эта программа стала творческой отдушиной. У нас сложилась отличная команда. Продюсер Юлия Крыницкая и режиссер Женя Петрань поддерживали мои идеи, предлагали свои. Был живой творческий процесс. Мы ловили рыбу и готовили шурпу с Анатолием Исаченко (тогда он занимал пост заместителя председателя Совета Республики), фасовали творог на производстве и занимались карате с Алексеем Богдановым (тогда занимал пост заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси), примеряли костюмы и пуанты с нашей балериной Татьяной Уласень. Одним словом, я ностальгирую по тем временам, но и в «Неделе» не меньше творчества и драйва.

Вы уже 10 лет на телевидении. Что изменилось за это время, а какие вещи остались прежними? Ольга Коршун:

Сложный вопрос. Однозначно остался интерес к телевидению. Есть те, у кого горят глаза, кто хочет работать в кадре, кто готов на творческие эксперименты. Это безусловно радует, потому что всё чаще мы слышим мнения скептиков, мол, скоро телевидению придёт конец. Да, нам стало сложнее конкурировать за зрителя. Это факт. Интернет опережает. Но и на экране всё стало динамичнее и быстрее. В том числе изменилась подача материала. Если раньше нормой считался сюжет в новости хроном в 6-7 минут, то сейчас это формат итоговой программы. Информацию подаём ёмко, сжато, лаконично, но неизменными остаются принципы работы: объективность, правдивость, достоверность. Мне кажется, эти ценности будут актуальны в любое время. Без них не устоим.

Фото: instagram.com/pticakorshun

Из ваших соцсетей можно увидеть, что вы любите путешествовать по Беларуси. Какой кусочек нашей страны вам понравился больше всего и почему? Ольга Коршун:

Действительно, путешествовать по Беларуси люблю. Желание увидеть свою страну, узнать историю, ответить на вопросы, кто мы, откуда и куда идём, появилось давно. Ещё даже до пандемии, когда границы закрылись и внутренний туризм стал более популярным. Думаю, что интересоваться Родиной – это естественное желание. Ничего необычного в этом нет. Скорее обратная ситуация удивляет. А в мою жизнь путешествия по Беларуси вошли ещё в детстве. Родители всегда уделяли этому внимание, и в школе, к примеру, каждое лето мы посещали Несвижский замок (я родом из тех мест). Помню большой дуб с огромной расщелиной, который пережил Великую Отечественную войну, который невозможно было охватить руками. Его уже нет, срубили из-за старости. Помню усыпальницу Радзивиллов в костеле около замка. Сейчас туда невозможно попасть, а раньше даже детей пускали. Признаюсь, что в 4 классе мне больше хотелось мороженого, чем в 110 раз слушать легенду о Чёрной панне Нясвижа. В моей школе каждый первоклассник знал трагическую историю Барбары Радзивилл. Но сейчас эти воспоминания и знания, полученные в детстве, бесценны. В семейном архиве было и наше с сестрой фото на фоне полуразрушенного Мирского замка (конец 90-х). В каком он был состоянии?! Ну, приходилось применить фантазию, чтобы восстановить это уникальное строение хотя бы в мыслях. А сейчас замок целиком и полностью перед нами. Это невообразимо! Но есть и незаслуженно забытые места. Между Несвижем и Миром расположен небольшой город Столбцы с уникальным туристическим потенциалом. Во-первых, это Родина Якуба Колоса. Сохранилось достаточно много мест, где жил и творил классик. А во-вторых, природа Столбцовского района – настоящий шедевр. Но путешественники незаслуженно обходят эти места стороной. А мы всё больше говорим о патриотическом воспитании детей. Так почему бы не начать это с посещения, к примеру, родных мясцiн Якуба Колоса и прибрежной полосы Немана, а потом уже на берег турецкий?! Но это просто размышления вслух.

Фото: instagram.com/pticakorshun

Тяжело ли совмещать личную жизнь и профессиональную? Как вам это удаётся? Ольга Коршун:

Не буду пускать пыль в глаза. Мне все даётся непросто. Журналисты не работают с 9 до 6. Часто задерживаются. Пропускают семейные праздники. А у меня ещё суббота и воскресенье – самые что ни на есть рабочие дни. Но важно, что и дома, и на СТВ я нахожу абсолютное понимание и поддержку. За это всем хочу сказать спасибо!