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«Вся страна под это заточена» – Безсонов о том, как сегодня работают конструкторские бюро в России

06 июня 2025 19:06
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Интервью эксперта в сфере информационной безопасности Даниила Безсонова Григорию Азаренку.

«Вся страна под это заточена» – Безсонов о том, как сегодня работают конструкторские бюро в России-2

Даниил Безсонов, эксперт в сфере информационной безопасности:
Насчет того, что наши конструкторские бюро делают и тому подобное, вот здесь я как бы больше могу сказать, потому что я знаком с некоторыми людьми, которые участвуют в этих процессах, но там подход нового министра Белоусова… Уже год как он на должности, там подход такой: если есть какое-то предприятия, которое эффективно что-то производят, что сейчас нужно армии, то приезжают люди на черных «Волгах», в черных очках, с черными шляпами и просто спрашивают: братишка, чем тебе помочь, чтобы ты вот это делал, но в сто раз больше и лучше? Вот чем? Деньги? Что? Напиши, что тебе надо. То есть никто, например, не отжимает там, да, как в Украине начали под войну все как бы ориентировать.

Я встречался с представителем одного фонда, и они говорят, что бывает так, что приходят представители Минобороны и говорят, что мы сами не знаем, что нам надо, но чтобы вот эта проблема была решена, вот придумайте что-то. И они такие: мы там конкурс объявляем, молодые люди, все там... Вот как венчурные компании в Силиконовой долине – конкурс, лучший проект, рабочая тема, выделяем, финансируем, начинаем делать. Сейчас вся страна на это заточена, при этом все прекрасно понимают, что разгоняться надо, не учитывая возможности Украины, даже при поддержке полной Запада, а разгоняться надо так, чтобы и страны НАТО перехотели воевать с нами. Потому что они сейчас очень сильно хотят, они там говорят нам: украинцы, выиграйте нам время до 2030 года. Мы там до 30-го года ВПК свой разгоним и нормально сможем воевать. Вы там умрете, умирать постарайтесь помедленнее.

# Даниил Безсонов # Григорий Азаренок

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