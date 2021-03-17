Владимир Караник: «Есть часть пациентов, которые очень сильно врезались в память»

Ольга Коршун, ведущая: Я вас слушаю и думаю: вы не жалеете, что сменили медицинский халат на пиджак? Скучаете по медицине?

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Когда назначили министром здравоохранения, это было лето. У меня достаточно долго был стереотип, заходишь в кабинет, снимаешь пиджак, вешаешь его на вешалку и удивленно смотришь в пустой шкаф – где же халат? На самом деле это произошло еще раньше, просто затронули тему медицины. Если мы затронем тему сельского хозяйства, то я тоже могу много интересного рассказать в подходах по повышению его эффективности либо промышленности.

Ольга Коршун:

Просто в вас хирург говорит.

Владимир Караник:

В качестве хирурга я помню 90-е годы, когда действительно были проблемы со снабжением. Мы всегда хотели говорить, что мы хотим все-таки использовать то, что надо, а не то, что есть. Это был определенный этап жизни, которому я очень благодарен, это многому меня в жизни научило. Но вернуться, скорее, нет. Административное руководство – это тоже напряженный этап работы, это возможность многое сделать как на благо коллег, так и людей. Поэтому судьба распорядилась, чтобы я работал в этом направлении.

Ольга Коршун:

А вы помните своих пациентов?