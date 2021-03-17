Владимир Караник: «Есть часть пациентов, которые очень сильно врезались в память»

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал об опыте работы врачом.
Ольга Коршун, ведущая:
Я вас слушаю и думаю: вы не жалеете, что сменили медицинский халат на пиджак? Скучаете по медицине?
Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Когда назначили министром здравоохранения, это было лето. У меня достаточно долго был стереотип, заходишь в кабинет, снимаешь пиджак, вешаешь его на вешалку и удивленно смотришь в пустой шкаф – где же халат? На самом деле это произошло еще раньше, просто затронули тему медицины. Если мы затронем тему сельского хозяйства, то я тоже могу много интересного рассказать в подходах по повышению его эффективности либо промышленности.
Ольга Коршун:
Просто в вас хирург говорит.
Владимир Караник:
В качестве хирурга я помню 90-е годы, когда действительно были проблемы со снабжением. Мы всегда хотели говорить, что мы хотим все-таки использовать то, что надо, а не то, что есть. Это был определенный этап жизни, которому я очень благодарен, это многому меня в жизни научило. Но вернуться, скорее, нет. Административное руководство – это тоже напряженный этап работы, это возможность многое сделать как на благо коллег, так и людей. Поэтому судьба распорядилась, чтобы я работал в этом направлении.
Ольга Коршун:
А вы помните своих пациентов?
Владимир Караник:
Всех запомнить невозможно. Были пациенты, которые, как правило, были с проблемами, с тяжелыми клиническими случаями, которые запомнились. Кто-то до сих пор звонит и поздравляет с праздниками, с кем-то действительно встречаемся. Сейчас многих, кого я лечил в молодом, юном возрасте, наверное, уже не узнаю, потому что прошло очень много лет, они выросли. Но есть часть пациентов, которые очень сильно врезались в память.
Владимир Караник: «Мы смогли сформировать хоть небольшую, но подушку безопасности. Главное, что мы сохранили управляемость» – подробнее здесь.