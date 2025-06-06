Европейский союз отменил действие режима беспошлинного ввоза украинских товаров

Де-факто санкции против украинской экономики. ЕС отменил действие режима беспошлинного ввоза сельскохозяйственных товаров из Украины, который был введен в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, вновь начнут действовать квоты, которые позволяют ввозить без пошлин или по льготным условиям строго ограниченные объемы товаров. После исчерпания этих квот начнут применяться стандартные тарифы. Такое решение обусловлено протестами европейских фермеров, недовольных переполненностью рынка дешевой украинской продукцией и несправедливой конкуренцией. Впрочем, в ЕС отметили, что отмена торгового безвиза является временной мерой – в перспективе будет заключено некое долгосрочное соглашение по регламентированию торговли. Однако, по мнению экспертов, Киеву не стоит рассчитывать на новые преференции ввиду нарастающих внутренних проблем в самом ЕС.