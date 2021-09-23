У этого замминистра чёрный пояс по карате. И вот как спорт помогает ему в профессии

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Ольга Коршун, ведущая:

Мы не зря пришли на тренировку к Алексею Игоревичу, потому что карате – тоже неотъемлемая часть вашей жизни. У вас черный пояс по карате. Это высший уровень мастерства? «В борьбе за рынки надо применять все методы»

Алексей Богданов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В черном поясе есть еще 10 рангов. У меня шестой. Ольга Коршун:

Осталось четыре, чтобы достичь совершенства. А в кресле замминистра у вас больше дипломатия или иногда тоже приходится применять навыки каратиста в борьбе за рынки? Алексей Богданов:

В борьбе за рынки надо применять все методы – и дипломатии. и хитрости, и ловкости, и маркетинговых ходов. А бывает, нужна и жесткая переговорная позиция, которая тоже в какой-то мере отражает спортивный дух единоборств. Ольга Коршун:

Я тоже не зря надела кимоно. Хочу, чтобы вы по мере возможности научили меня каким-то приемам. Это можно сделать?

Алексей Богданов:

Можно попробовать. Ольга Коршун:

Потому что журналистам тоже приходится отбиваться часто. Не в физическом плане, но отбиваться от неудобных ответов. Поэтому, я думаю, мне тоже поможет в профессии.

Алексей Богданов:

Бывает, девушку могут схватить за руку. Схватите меня за руку. Делаем шаг назад, вырываем руку, удар по шее, в подбородок и… Ольга Коршун:

Прямо так? Вы в следующий раз меня предупреждайте. Алексей Богданов:

А это специально, для неожиданности было. Ольга Коршун:

А то я могу и отпор дать. Кстати, есть в линейке белорусских товаров специальное питание для спортсменов? «Сало обожаю, рекомендую всем его кушать» Алексей Богданов:

Конечно. Мы были на молочном заводе, они тоже разрабатывают специальные обезжиренные смеси, которые потом используются для приготовления спортивного питания, которое помогает наращивать мышцы. Кроме того, мы знаем EXPONENTA, обезжиренный продукт. Сегодня белорусские производители выпускают ряд функциональных товаров, которые предназначены именно для спортивного питания и здорового образа жизни. Это линейка фитнес-товаров. Мы развиваем это направление еще больше, больше товаров будем производить.

Ольга Коршун:

Наш Президент не раз говорил спортсменам, что лучший допинг – это сало. Вы едите сало, согласны с этим? Алексей Богданов:

Сало обожаю, рекомендую всем его кушать, не надо бояться, что там много холестерина. На самом деле, это хороший холестерин. Давайте научим вас такому удару, называется «Маваши гери», он самый простой, удар сбоку. «Любой урок заканчивается уважением, то есть поклоном» Ольга Коршун:

У вас жена тоже занимается этим видом спорта. Алексей Богданов:

Она тоже мастер спорта, занимается карате, чемпионка мира. Ольга Коршун:

Вы в спортзале познакомились? Алексей Богданов:

Да. В сборной команде. Ну, попробуйте. Отлично, еще раз.