«Это будет новая редакция «Лебединого озера». А вы знали, что происходит в пошивочном цеху Большого театра?

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, рассказала, как создаются костюмы для балерин. Ольга Коршун, ведущая:

Расскажите, для какого балета на вас сейчас костюм?

Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:

Это будет новая редакция «Лебединого озера», которая выйдет 15 мая. Редакция Валентина Николаевича Елизарьева, это костюм «Испанский танец». Ольга Коршун:

У вас такая страстная там роль. Татьяна Уласень:

Да, у меня еще в паре вторая девочка. У нас две пары. Одна пара будет в красных костюмах, а вторая в черных. Ольга Коршун:

Не вешаем на Татьяну микрофон, чтобы не нарушить конструкцию платья, оно в процессе создания. Все должно быть тютелька в тютельку, правда?

Татьяна Уласень:

Да. У наших закройщиц очень сложная задача. Нужно повторить костюм как на эскизе, еще и сделать так, чтобы было удобно балерине работать. Ольга Коршун:

А бывали какие-то казусы на сцене, связанные с костюмом? Татьяна Уласень:

Да, бывают. У нас в костюме есть лиф, который держится бретелями. Бывает так, что бретельки отрываются. Такое бывает крайне редко, но случается. Бывает, на подол юбки наступаешь. Если в танце партнер наступит, волан может оторваться. Это опасно, потому что волан во время танца может накрутиться на ногу, можно упасть и получить травму. Но такое случается крайне редко. Ольга Коршун:

Есть какие-то общепринятые параметры, что балерина должна весить столько-то, быть такого-то роста?