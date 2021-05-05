«Это будет новая редакция «Лебединого озера». А вы знали, что происходит в пошивочном цеху Большого театра?
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, рассказала, как создаются костюмы для балерин.
Ольга Коршун, ведущая:
Расскажите, для какого балета на вас сейчас костюм?
Татьяна Уласень, солистка балетной труппы Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси:
Это будет новая редакция «Лебединого озера», которая выйдет 15 мая. Редакция Валентина Николаевича Елизарьева, это костюм «Испанский танец».
Ольга Коршун:
У вас такая страстная там роль.
Татьяна Уласень:
Да, у меня еще в паре вторая девочка. У нас две пары. Одна пара будет в красных костюмах, а вторая в черных.
Ольга Коршун:
Не вешаем на Татьяну микрофон, чтобы не нарушить конструкцию платья, оно в процессе создания. Все должно быть тютелька в тютельку, правда?
Татьяна Уласень:
Да. У наших закройщиц очень сложная задача. Нужно повторить костюм как на эскизе, еще и сделать так, чтобы было удобно балерине работать.
Ольга Коршун:
А бывали какие-то казусы на сцене, связанные с костюмом?
Татьяна Уласень:
Да, бывают. У нас в костюме есть лиф, который держится бретелями. Бывает так, что бретельки отрываются. Такое бывает крайне редко, но случается. Бывает, на подол юбки наступаешь. Если в танце партнер наступит, волан может оторваться. Это опасно, потому что волан во время танца может накрутиться на ногу, можно упасть и получить травму. Но такое случается крайне редко.
Ольга Коршун:
Есть какие-то общепринятые параметры, что балерина должна весить столько-то, быть такого-то роста?
Татьяна Уласень:
Это все зависит от балетмейстера. В разных театрах есть свои параметры балерины. Зависит от репертуара, который идет в этом театре. У нас, конечно, приветствуются длинные балерины, худенькие, с длинными руками и ногами, потому что у нас в театре много классики, должны быть чистые линии.
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