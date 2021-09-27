Мясо не терпит женских рук? Приготовили шурпу с Анатолием Исаченко и поговорили с ним о личном

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси. Ольга Коршун, ведущая:

Вы допустили меня только к овощам. Мясо не терпит женских рук? Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мясо не терпит. В принципе, и овощи, когда готовишь шурпу. Поэтому мы допустили так, чуть-чуть. Одна морковка, и хватит на этом.

Ольга Коршун:

Я принимаю ваши правила с удовольствием. Анатолий Исаченко:

Ну, еще бы. Кто научил Анатолия Исаченко готовить шурпу? Ольга Коршун:

Кто вас учил готовить шурпу? Анатолий Исаченко:

Бывалые охотники.

Ольга Коршун:

То есть это на охоте приобретенный навык? Анатолий Исаченко:

Да, это приобретенный опыт. Один из очень опытных и бывалых охотников показал, как правильно готовить. Ольга Коршун:

В чем секрет успешной шурпы? Анатолий Исаченко:

Я думаю, мы попробуем, потом я вам расскажу. Секрет же и должен быть секретом. Ольга Коршун:

С нами можете поделиться, мы никому не скажем. А вы привлекаете молодое поколение к своему активному отдыху? Детей, внуков.

Анатолий Исаченко:

Ну да, привлекаю, конечно. Ольга Коршун:

И как они на такой отдых реагируют? Анатолий Исаченко:

Положительно, потому что это отдых. И активно. Это не просто лежание на диване, если можно так выразиться, это не компьютер, где надо сидеть постоянно, не Telegram-каналы, которыми мы зачитываемся. Это живое общение на природе. Почему Анатолий Исаченко завел себе Instagram? Ольга Коршун:

Тем не менее у вас есть страница в социальных сетях, и вы активно ведете Instagram, в отличие от многих наших чиновников. Вы туда выкладываете и то, чем занимаетесь, и какие-то отрывки из личной жизни, я бы так это назвала. Почему завели себе Instagram?

Анатолий Исаченко:

Ну, это необходимо в наш динамичный век. В век информации, информатики как не быть в Instagram или на Facebook, или, в принципе, в Telegram-сетях? Во-первых, ты показываешь свою работу, показываешь себя как человека. Делишься какими-то секретами, как сегодня. Надо же показать. Где такую аудиторию можно найти, собрать? Есть в этом свои прелести. Но в то же время есть здесь определенные особенности, когда мы читаем не то, что надо. Или, вернее даже, выкладывают не то, что надо. Так называемые фейки. Хорошо, когда фейки своего рода добрые, шутливые, положительные. Ольга Коршун:

Но наша шурпа – это не фейк. Мы обязательно покажем вам результат. И даже попробуем ее. Анатолий Исаченко:

Мы-то попробуем, зрители наши, конечно, не смогут попробовать. А жаль. Как Анатолий Исаченко реагирует на критику в соцсетях? Ольга Коршун:

Как вы относитесь к хейту в социальных сетях? Вы же человек узнаваемый, вы столкнулись с потоком негативных комментариев. Как этому противостоять?

Анатолий Исаченко:

Конечно, не без этого. Конечно, есть различные высказывания, есть и негативные высказывания. Ну, ко всему надо относиться оптимистично. Если там действительно что-то есть ценное, полезное, надо хорошо воспринимать критику, делать определенные выводы. И делать так, чтобы то, что подверглось критике, если она действительно продуктивная – надо определенным образом, как сейчас модно говорить, менять контент. Но если это просто позлословить или неким образом поиздеваться, побанить – я думаю, на это надо смотреть философски. Ольга Коршун:

На вашей странице такого не было? Анатолий Исаченко:

Было, как не было. Особенно первое время было, сейчас как-то более, наверное, спокойно стало. Не знаю, здесь сложно судить, каждый думает так, как он думает. Но во всяком случае мы стараемся на своей страничке показать то, что мы делаем. Можно ли писать Анатолию Исаченко в соцсетях о проблемах? Ольга Коршун:

Вам, возможно, в социальную сеть пишут граждане с какими-то своими просьбами или предложениями? Анатолий Исаченко:

Есть, конечно, просьбы. Есть, конечно, предложения. Мы отзываемся, мы стараемся…

Ольга Коршун:

То есть можно обратиться и в социальную сеть. И вы не проигнорируете какое-то замечание или предложение? Анатолий Исаченко:

Нет, конечно. Если это существенно, если это заслуживает внимания, конечно, мы реагируем, обращаемся. Мы проводили стримы. Ольга Коршун:

Чья была идея, кстати, онлайн транслировать обращения граждан? Анатолий Исаченко:

А что тут новое? Ольга Коршун:

Ну новое, да, никто этого не делал.