Этот мужчина с опухолью попал к Владимиру Каранику. Вот что рассказывает пациент о докторе спустя 20 лет

Игорь Дергачев, бывший пациент Владимира Караника:

Это был 2001 год, когда я познакомился с Владимиром Степановичем. В Гродно с опухолью меня отправили в НИИ онкологии, где лечащим врачом оказался именно Владимир Степанович. Первые впечатления? Во-первых, я узнал, что он земляк мой из Гродно. Второе впечатление – манера его общения. От него веет прямо надеждой, веришь тому, что он говорит. После разговора с ним мне уже было ничего не страшно, операция прошла успешно. Вот я перед вами. Человек своего дела. Он сказал, что все будет хорошо, так оно и получилось.

Он всегда говорил: «Только маме не звоните!» Каким Владимира Караника запомнили учителя в школе? – подробнее здесь.