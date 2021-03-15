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Этот мужчина с опухолью попал к Владимиру Каранику. Вот что рассказывает пациент о докторе спустя 20 лет

15 марта 2021 08:50
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, работал врачом. Поговорили с его бывшим пациентом, узнали впечатления о докторе.

Этот мужчина с опухолью попал к Владимиру Каранику. Вот что рассказывает пациент о докторе спустя 20 лет-1

Игорь Дергачев, бывший пациент Владимира Караника:
Это был 2001 год, когда я познакомился с Владимиром Степановичем. В Гродно с опухолью меня отправили в НИИ онкологии, где лечащим врачом оказался именно Владимир Степанович. Первые впечатления? Во-первых, я узнал, что он земляк мой из Гродно. Второе впечатление – манера его общения. От него веет прямо надеждой, веришь тому, что он говорит. После разговора с ним мне уже было ничего не страшно, операция прошла успешно. Вот я перед вами. Человек своего дела. Он сказал, что все будет хорошо, так оно и получилось.

Он всегда говорил: «Только маме не звоните!» Каким Владимира Караника запомнили учителя в школе? – подробнее здесь

# Медицина # общество # Владимир Караник # Игорь Дергачев # Фотофакт

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