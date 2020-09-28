Кидман и Уоттс, Тимберлейк и Гослинг, Ди Каприо и Магуайр. Знаменитости, которые дружат почти с самого детства

У каждого человека бывают проблемы. И хотя есть некоторые общие проблемы, некоторые сложности знакомы только людям с определённым социальным положением. Например, богатый человек никогда не будет думать о том, как бы сэкономить денег и купить себе автомобиль. А бедный человек вряд ли будет страшиться того, что воры проникнут в его дом и вынесут 10 кг золотых слитков – ведь их просто нет. Есть у богатых и знаменитых людей одна забота, время от времени они могут задумываться: «А настоящие ли друзья меня окружают?» Есть люди, которые совсем не против погреться в лучах славы за чужой счёт или даже сходить в ресторан за деньги друга. Так как же знаменитости быть уверенной, что можно положиться на людей рядом? Как вариант – не забывать старых друзей. Вот несколько примеров дружбы, которая длится практически с детства. Джастин Тимберлейк и Райан Гослинг Актёры дружат уже 27 лет. Джастин и Райан познакомились на съёмках шоу «Клуб Микки Мауса». В какой-то момент маме Гослинга нужно было вернуться в Канаду, но оставить сына совсем одного она не могла. К счастью, мама Тимберлейка согласилась присмотреть за Райаном. Вот так, живя под одной крышей, будущие звёзды и подружились. Их дружба продолжается, поэтому нередко можно увидеть, как Тимберлейк и Гослинг обмениваются шутками на красной дорожке. Джастин Тимберлейк: лучшие роли музыканта в кино

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Тоби Магуайр и Леонардо Ди Каприо Тоби и Леонардо дружат 33 года. Будущие актёры познакомились во время прослушиваний, когда были 12-летними детьми. В том возрасте Магуайр старался казаться крутым парнем и выглядеть старше, пытался пробиться без помощи родителей, привирал в анкетах. Ди Каприо оценил старания юноши и захотел с ним подружиться. Как-то раз он выбежал из маминой машины, находясь в школьной форме, подбежал к Тоби и закричал: «Тоби, Тоби! Привет, я Лео! Оставь мне свой номер!» Сначала Магуайр пытался отделаться от «малолетки», но потом парни всё-таки подружились. Эта дружба продолжается и сейчас, актёры любят вместе играть в баскетбол, путешествуют и всегда помогают друг другу. Слишком реалистично. Семь актёров и актрис, которые получили травмы во время съёмок

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Сергей Лазарев и Влад Топалов Сложно сказать, когда именно познакомились Лазарев и Топалов. Известно, что семьи будущих певцов дружили, а сами Сергей и Влад, вероятно, часто начали общаться в 1992-1993 году, поскольку вместе выступали в детском театре-студии «Непоседы». Получалось у ребят неплохо, так что в 2000 году 15-летний Топалов и 17-летний Лазарев стали выступать дуэтом в группе «Smash!!» Шесть лет группа пользовалась успехом, но затем Сергей ушёл. Что именно произошло, точно сказать нельзя, поскольку есть разные версии. В то же время разрушилась дружба певцов. Через несколько лет отношения Лазарева и Топалова вновь наладились. Они пару раз выступали вместе, а сейчас просто поддерживают дружеское общение, ходят друг к другу в гости и обмениваются поздравлениями. Спустя 16 лет. Как изменился Сергей Лазарев со времен группы Smash!!

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Мэтт Деймон и Бен Аффлек Дружба актёров длится 42 года. 8-летний Мэтт подружился с 6-летним Беном, который жил в доме по соседству. У юных Деймона и Аффлека было много общего, а потом выяснилось, что они и вовсе дальние родственники. Повзрослев, Мэтт и Бен захотели стать актёрами. С этим у них возникли сложности, поэтому они написали свой собственный сценарий. Одна из кинокомпаний была готова его купить, но в качестве актёров предлагала других людей. Деймон и Аффлек отказались. В итоге с ними согласилась сотрудничать другая компания, фильм вышел на экраны и при бюджете 10 млн долларов принёс 225 млн долларов, а также «Оскар» за лучший сценарий. Так Мэтт и Бен пришли к успеху, и они остаются близкими друзьями по сей день. «Я никогда не расстаюсь с женой и детьми больше чем на две недели»: факты о Мэтте Деймоне

Фото: instagram.com/benaffleck

Анна Семенович и Анастасия Гребёнкина Анна и Анастасия дружат 29 лет. Они познакомились на катке, часто бывали вместе и за его пределами. В 21 год из-за травмы колена Семенович вынуждена была уйти из спорта, но, возможно, именно тогда Анна поняла, насколько близка для неё подруга. Гребёнкина всеми силами подбадривала будущую телеведущую и актрису. Теперь в жизни подруг всё хорошо, они отлично проводят время вместе, а Семенович даже стала крёстной мамой сына Анастасии. Павел Воля, Алёна Ланская, Ирина Аллегрова. Как выглядели знаменитости в школьные годы?

Фото: instagram.com/grebenkina_official

Камерон Диас и Снуп Догг О дружбе Диас и Снуп Догга известно не так много. Актриса и рэпер были одноклассниками, потом продолжили общение, став студентами. И хотя сейчас они видятся довольно редко, дружба продолжается. Сложно быть учителем. Пять фильмов про педагогов, которые нашли общий язык с учениками

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Николь Кидман и Наоми Уоттс Актрисы дружат 38 лет. Будущие знаменитости подружились в школе в 1982 году. В детстве Кидман и Уоттс определились с тем, что хотят сиять на экранах и пообещали друг другу поддержку. Начинали Николь и Наоми с рекламы, а затем Кидман смогла сняться в кино. На премьере того фильма Уоттс познакомилась с режиссёром, который предложил девушке небольшую роль в его проекте, где уже была задействована Николь. Так подруги и стали настоящими актрисами. И они до сих пор не разлей вода. Эволюция образа: как менялся стиль Николь Кидман

Фото: instagram.com/naomiwatts