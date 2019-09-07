Павел Воля, Алёна Ланская, Ирина Аллегрова. Как выглядели знаменитости в школьные годы?
Вот и прошла первая учебная неделя у школьников. И ученики, и учителя вздохнули с облегчением, подготовились к отдыху и начали морально настраиваться к серьёзной работе, ведь этап привыкания и вхождения в рабочий ритм уже позади.
Очень многим людям доводилось побывать на школьной скамье, поэтому педагоги и их ребята получают поддержку не только от родственников и друзей, но и от знаменитостей.
Российские и белорусские спортсмены, музыканты и артисты делятся своими школьными фотографиями, воспоминаниями и призывают школьников ответственно относиться к учёбе. Предлагаем вам посмотреть, как выглядели нынешние знаменитости во времена своего ученичества.
Александр Глеб
Фото: instagram.com/alexgleb
Алёна Ланская
Фото: газета «Комсомольская правда» / личный архив Алёны Ланской
Анна Семенович
Фото: instagram.com/ann_semenovich
Денис Клявер
Фото: instagram.com/denisklyaver
Дмитрий Колдун
Елена Воробей
Фото: instagram.com/vorobei_elena
Ирина Аллегрова
Фото: instagram.com/irinaallegrova.ru
Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial
Ляйсан Утяшева
Фото: instagram.com/liasanutiasheva
Фото: instagram.com/mar_alexandrova
Кстати, недавно мы показывали, как выглядели на линейке дети Киркорова, Колдуна, Началовой, Лорак и других.
Посмотреть на фотографии ребят можно здесь.