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Павел Воля, Алёна Ланская, Ирина Аллегрова. Как выглядели знаменитости в школьные годы?

07 сентября 2019 10:54
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Вот и прошла первая учебная неделя у школьников. И ученики, и учителя вздохнули с облегчением, подготовились к отдыху и начали морально настраиваться к серьёзной работе, ведь этап привыкания и вхождения в рабочий ритм уже позади.

Очень многим людям доводилось побывать на школьной скамье, поэтому педагоги и их ребята получают поддержку не только от родственников и друзей, но и от знаменитостей.

Российские и белорусские спортсмены, музыканты и артисты делятся своими школьными фотографиями, воспоминаниями и призывают школьников ответственно относиться к учёбе. Предлагаем вам посмотреть, как выглядели нынешние знаменитости во времена своего ученичества.

Александр Глеб

Павел Воля, Алёна Ланская, Ирина Аллегрова. Как выглядели знаменитости в школьные годы?-1

Фото: instagram.com/alexgleb

Алёна Ланская

Павел Воля, Алёна Ланская, Ирина Аллегрова. Как выглядели знаменитости в школьные годы?-4

Фото: газета «Комсомольская правда» / личный архив Алёны Ланской

Анна Семенович

Павел Воля, Алёна Ланская, Ирина Аллегрова. Как выглядели знаменитости в школьные годы?-7

Фото: instagram.com/ann_semenovich

Денис Клявер

Павел Воля, Алёна Ланская, Ирина Аллегрова. Как выглядели знаменитости в школьные годы?-10

Фото: instagram.com/denisklyaver

Дмитрий Колдун​​​​​​​

Павел Воля, Алёна Ланская, Ирина Аллегрова. Как выглядели знаменитости в школьные годы?-13

Фото: vk.com/koldunmedia

Елена Воробей​​​​​​​

Павел Воля, Алёна Ланская, Ирина Аллегрова. Как выглядели знаменитости в школьные годы?-16

Фото: instagram.com/vorobei_elena

Ирина Аллегрова​​​​​​​

Павел Воля, Алёна Ланская, Ирина Аллегрова. Как выглядели знаменитости в школьные годы?-19

Фото: instagram.com/irinaallegrova.ru

Павел Воля​​​​​​​

Телеведущий, певец и актер Павел Воля в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым

Павел Воля, Алёна Ланская, Ирина Аллегрова. Как выглядели знаменитости в школьные годы?-22

Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial

Ляйсан Утяшева​​​​​​​

Павел Воля, Алёна Ланская, Ирина Аллегрова. Как выглядели знаменитости в школьные годы?-25

Фото: instagram.com/liasanutiasheva

Марина Александрова

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Павел Воля, Алёна Ланская, Ирина Аллегрова. Как выглядели знаменитости в школьные годы?-28

Фото: instagram.com/mar_alexandrova

Кстати, недавно мы показывали, как выглядели на линейке дети Киркорова, Колдуна, Началовой, Лорак и других.

Посмотреть на фотографии ребят можно здесь.

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