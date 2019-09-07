Павел Воля, Алёна Ланская, Ирина Аллегрова. Как выглядели знаменитости в школьные годы?

Вот и прошла первая учебная неделя у школьников. И ученики, и учителя вздохнули с облегчением, подготовились к отдыху и начали морально настраиваться к серьёзной работе, ведь этап привыкания и вхождения в рабочий ритм уже позади.

Очень многим людям доводилось побывать на школьной скамье, поэтому педагоги и их ребята получают поддержку не только от родственников и друзей, но и от знаменитостей.

Российские и белорусские спортсмены, музыканты и артисты делятся своими школьными фотографиями, воспоминаниями и призывают школьников ответственно относиться к учёбе. Предлагаем вам посмотреть, как выглядели нынешние знаменитости во времена своего ученичества.

Александр Глеб