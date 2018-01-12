Джастин Тимберлейк: лучшие роли музыканта в кино

Настоящие ценители кино не очень любят популярных музыкантов, которые снимаются в кино. Им зачастую не хватает таланта, эмоций, экспрессии и они теряются на фоне настоящих актеров. Но даже у таких предвзятых критиков Джастин Тимберлейк смог заслужить уважение. Певец любит кино, но прекрасно понимает свои способности и берется только за те роли, которые ему по плечу. Из-за такого подхода у Джастина хорошая фильмография, в которой нет ни одной картины, в которой бы он смотрелся плохо.

Фото: Rolling Stone

12 января смотрите на нашем канале запись концерта Тимберлейка «Шоу о любви». Яркое грандиозное шоу подарит вам возможность вспомнить лучшие хиты Джастина-певца, а мы предлагаем вам освежить в памяти те фильмы, в которых хорошо зарекомендовал себя Джастин-актер. Фрэнки Болленбакер – «Альфа Дог» (2006)

Фото: imdb.com

Свою первую заметную роль Джастин Тимберлейк сыграл в фильме самого Ника Кассаветиса. «Альфа Дог» − воспроизведенная на экране история похищения и убийства бандой калифорнийской «золотой молодежи» под руководством Джонни Трулава (экранный прототип настоящего Джеймса Дина Голливуда) 15-летнеко паренька за то, что его старший брат задолжал им. Это отличный криминальный фильм, ставшей стартовой площадкой для многих известных актеров. Главные роли в картине сыграли Эмиль Хирш, Антон Ельчие и Бен Фостер, а на втором плане можно заметить Оливию Уайльд, Аманду Сайфред, Винсента Картайзера, Эмбер Хёрд и многих других. Тимберлейк сыграл подручного Трулава, который проникается симпатией к юному заложнику и хочет сохранить ему жизнь. Для дебютанта у него все получилось просто отлично – Джастин не только не затерялся среди мощного актерского ансамбля, но и сумел отыграть собственную запоминающуюся партию. Шон Паркер – «Социальная сеть» (2010)

Фото: imdb.com

Самый значительный фильм Джастина. «Социальная сеть» в представлении не нуждается – это выдающийся биографический фильм Дэвида Финчера, поставленный по отличному сценарию Аарона Соркина. Сценарии Соркина всегда предполагают сложные диалоги, с которыми Тимберлейк великолепно справился – после такого музыканта можно было официально принять в ряды настоящих актеров. Кроме Джастина «Социальная сеть» открыла все двери перед Джесси Айзенбергом, Эндрю Гарфилдом и Арми Хаммером. Сейчас все четверо принадлежат к числу лучших молодых актеров Голливуда, а фильм о создании Facebook стал для каждого из них отличной строчкой в резюме. Дилан Харпер – «Секс по дружбе» (2011)

Фото: imdb.com

После ролей второго плана в драмах Тимберлейк взялся за главную роль в комедии, с которой справился просто отлично. Несмотря на название, «Секс по дружбе» практически не пошлая, а очень добрая и по-настоящему смешная комедия о двух очень похожих людях, которые никак не могут сообразить, что прекрасно подходят друг другу. В фильме много качественного юмора, запоминающихся персонажей и сцен (эпизод на надписи HOOLLYWOOD способен довести до истерического смеха даже самого серьезного человека). Из Джастина Тимберлейка и Милы Кунис получился замечательный дуэт, а сильнейшая «химия» между актерами заставляет надеяться на то, что они еще обязательно появятся вместе на экране. Мила Кунис посетила родной город Черновцы вместе с Эштоном Катчером Уилл Салас – «Время» (2011)

Фото: imdb.com

В основе фильма «Время» лежит оригинальная и просто гениальная концепция, которую не смогли достойно реализовать. Действие фильма происходит в мире, где все люди генетически запрограммированы так, что перестают стареть в 25 лет, но после этого им остается жить всего один год, если они не будут пополнять запасы времени. В этом мире время – единственная валюта, а когда оно заканчивается, человек умирает от остановки сердца. Тимберлейк играет в картине главного героя из бедного района, которому эксцентричный богач перед самоубийством отдает все свое время. После этого герой попадает в мир элиты, где влюбляется в дочь одного магната… К сожалению, фильм не реализует все свои возможности. После впечатляющей завязки потенциально великолепная научно-фантастическая история превращается в простенькую мелодраму с экшеном, но вины актеров в этом нет – Тимберлейк в главной роли смотрится вполне убедительно. Джим Берки – «Внутри Льюина Дэвиса» (2013)

Фото: imdb.com