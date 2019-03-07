Спустя 16 лет. Как изменился Сергей Лазарев со времен группы Smash!!

Сергей Лазарев поделился с подписчиками архивным фото, на котором показал, как выглядели солисты группы Smash!! 16 лет назад. Снимок был опубликован в Instagram артиста. На нем Сергей Лазарев и Влад Топалов на обложке дебютного альбома группы. Он сделал солистов группы настоящими звездами. Фото сделано в 2003 году.

2003 год. Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев:

Дебютному Альбому «Freeway» группы Smash!! – 16 лет!! Wow! Как быстро летит время! Да, Владька? Альбом мгновенно приобрёл статус «золотого» и был продан в количестве более миллиона лицензионных копий (тогда не было еще цифровых продаж, лишь кассеты и сд диски). Каждый сингл группы с альбома «Freeway» возглавлял музыкальные хит-парады в России и странах СНГ. Группа «SMASH!!» снова вместе? Лазарев и Топалов спели на юбилее Юрия Николаева

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Артист поинтересовался у подписчиков, помнят ли они эту пластинку и какие песни нравились больше всего.

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial