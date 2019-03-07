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Спустя 16 лет. Как изменился Сергей Лазарев со времен группы Smash!!

07 марта 2019 08:41
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Сергей Лазарев поделился с подписчиками архивным фото, на котором показал, как выглядели солисты группы Smash!! 16 лет назад.

Снимок был опубликован в Instagram артиста. На нем Сергей Лазарев и Влад Топалов на обложке дебютного альбома группы. Он сделал солистов группы настоящими звездами. Фото сделано в 2003 году.

Спустя 16 лет. Как изменился Сергей Лазарев со времен группы Smash!!-1

2003 год. Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев:
Дебютному Альбому «Freeway» группы Smash!! – 16 лет!! Wow! Как быстро летит время! Да, Владька? Альбом мгновенно приобрёл статус «золотого» и был продан в количестве более миллиона лицензионных копий (тогда не было еще цифровых продаж, лишь кассеты и сд диски). Каждый сингл группы с альбома «Freeway» возглавлял музыкальные хит-парады в России и странах СНГ.

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Спустя 16 лет. Как изменился Сергей Лазарев со времен группы Smash!!-4

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Артист поинтересовался у подписчиков, помнят ли они эту пластинку и какие песни нравились больше всего.

Спустя 16 лет. Как изменился Сергей Лазарев со времен группы Smash!!-7

Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Сейчас оба певца занимаются сольной карьерой. Сергей Лазарев готовится во второй раз принять участие в конкурсе  «Евровидение», Влад Топалов недавно стал отцом и посвятил своей жене Регине Тодоренко песню в честь рождения сына.  

Сергей Лазарев провёл выходной вместе с сыном. Трогательное фото смотрите здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Сергей Лазарев # Влад Топалов # Фотофакт

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